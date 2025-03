Allerta arancione prorogata a oggi. Ma riaprono cimiteri e impianti sportivi

Un sabato trascorso con gli occhi puntati al cielo. L’Empolese Valdelsa ha vissuto ore di attesa e di preoccupazione vista l’allerta meteo annunciata per l’intera giornata di ieri e prorogata fino alle 14 di oggi – sempre con il codice arancione – per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, insieme all’allerta codice giallo per temporali forti. "Il prolungamento dell’allerta è dato soprattutto dagli effetti franosi che le precipitazioni sulla zona possono provocare. A seguito dell’evoluzione positiva delle condizioni meteo, riferita anche dal Consorzio Lamma durante l’Unità di crisi regionale – hanno fatto sapere ieri pomeriggio dall’Unione – le undici amministrazioni dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa hanno deciso di riaprire dalla giornata di domani i cimiteri e gli impianti sportivi. In caso di criticità puntuali, la chiusura sarà mantenuta a discrezione della singola amministrazione comunale. Rimangono valide le raccomandazioni a evitare spostamenti inutili, di usare prudenza, oltre a rimanere aggiornati sulle condizioni meteo. La popolazione è inoltre invitata a tenersi aggiornata sui canali ufficiali degli enti comunali e della Protezione civile. Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro situazione al numero 335 6685863".

L’attenzione è stata e resta alta anche a soprattutto a Empoli dove il sindaco Alessio Mantellassi venerdì aveva emesso anche un Piano d’emergenza per Ponzano e Corniola prevedendo le aree più a rischio allagamenti e organizzando sopralluoghi mirati già nella notte tra venerdì e sabato con tanto di interventi di messa in sicurezza. "Il monitoraggio dice che la situazione è sotto controllo – ha spiegato ieri in serata Mantellassi –. Le piogge sono contenute. Le associazioni del sistema di Protezione civile sono mobilitate da ieri sera. Il reticolo minore è monitorato con grande attenzione. Oggi sono stato a fare diversi sopralluoghi: l’ultimo a Fontanella a verificare i lavori di ieri. Da domani (oggi, ndr) riapriranno gli impianti sportivi". Intanto il Servizio Ristori attivato dall’amministrazione allo 0571/757635 per gli alluvionati empolesi della scorsa settimana sta raccogliendo l’apprezzamento della cittadinanza: già 17 telefonate nella prima giornata di attivazione.

e.c.