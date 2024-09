Alla scoperta delle antiche civiltà

MONTELUPO FIORENTINO

"Archeology Camp" è il centro estivo promosso dal Museo Archeologico di Montelupo da domani a venerdì prossimo 13 settembre, in collaborazione con la cooperativa Ichnos e riservato a bambine e bambini dai sei agli otto anni. Prima del ritorno a scuola una settimana di gioco, svago, divertimento e scoperte tra archeologia e inglese, dalle 8.30 alle 16.30. Il Museo Archeologico, all’interno del Parco dell’Ambrogiana, è immerso nel verde a due passi dalla villa Medicea e gode di un ampio spazio interno per laboratori e giochi e di un altrettanto grande giardino per il relax dei bambini. Un’educatrice della cooperativa Ichnos, archeologa esperta, farà vivere ai piccoli partecipanti una settimana immersi nell’archeologia con cinque attività che riguarderanno storia, tecniche e materiali. Attraverso i reperti del museo potranno guardare da vicino le civiltà del passato. Nelle attività pratiche potranno invece costruire manufatti, talvota utilizzando tecnologie e materiali antichi rivisti in chiave moderna, talvolta usando tecniche e strumenti moderni per realizzare opere del passato. I bambini esploreranno le antiche tecniche di pittura rupestre con i colori naturali, faranno un tuffo nell’antico Egitto sperimentando la loro scrittura, passando poi per miti, scultura etrusca e infine, il mosaico romano.