Alla Misericordia il corso per l’antincendio

Un’opportunità per fare qualcosa di utile per la collettività e l’ambiente. La Misericordia di Empoli lancia un nuovo corso base gratuito dedicato all’antincendio. Il via da lunedì 15 aprile nella sede dell’associazione: 20 ore di lezione, tenute da formatori Cvt delle Misericordie, che permetteranno ai partecipanti di ottenere il riconoscimento di operatore Aib Cvt della Regione Toscana.

Il programma del corso prevede cinque incontri teorici serali, dalle 21 alle 23, nei giorni 15, 17, 22 e 24 aprile, nei locali di via Cavour 32 a Empoli, seguiti da una prova pratica ed esame finale fissato a sabato 27 aprile dalle 8 alle 18. Durante le sessioni, verranno approfondite tematiche cruciali quali la previsione, prevenzione e gestione attiva degli incendi boschivi: interventi essenziali non solo per fronteggiare le emergenze, ma soprattutto per preservare il prezioso patrimonio boschivo del territorio. In questo contesto, la Regione Toscana promuove un’attività preventiva e di monitoraggio capillare per individuare tempestivamente i potenziali focolai di incendio, garantendo un intervento efficace.

"Avere cittadini formati e volontari attivi è una risorsa inestimabile non solo per la nostra Regione – fanno sapere dall’associazione –. Il corso base antincendi boschivi è una preparazione utile a tutti coloro che vogliono mettersi al servizio della comunità e del territorio, e permette di acquisire una formazione di base per poter intervenire in caso di incendi boschivi. Visto, purtroppo, l’inverno troppo mite con scarse precipitazioni in molte zone, e un’estate che si prospetta rovente il rischio per le aree a verde non può che aumentare. Per questo è indispensabile che i cittadini siano pronti e addestrati in modo corretto".

Il corso è completamente gratuito e permette di ottenere il riconoscimento di operatore Antincendio boschivo e di Coordinamento volontariato antincendi boschivi Toscana riconosciuto dalla Regione. Per info e prenotazioni scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 0571 7255.