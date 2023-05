“Ali di Gru“ fa riflettere sulla Resistenza

EMPOLI

Un breve racconto pensato per avvicinare i giovani ai temi della Resistenza, della cittadinanza attiva e ai valori della nostra Costituzione. Questo è “Ali di Gru“ della scrittrice Fulvia Alidori, che sarà protagonista venerdì alle 18 alla Casa della Memoria di Empoli, di un nuovo appuntamento con la rassegna “La biblioteca della Memoria“. Oltre all’autrice interverranno anche Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega alla Cultura della memoria e alla partecipazione, Paola Galgani, Segretaria Generale Cgil Firenze, Silvano Pini, segretario Lega Spi Cgil Empolese “Bruno Trentin” e Roberto Franchini, presidente Anpi Empoli. A coordinare la serata sarà Silvia Tozzi di Florence Art Edizioni.

“Ali di Gru” è un testo semplice ed efficace, scritto con il linguaggio degli adolescenti, in grado di coinvolgere ed emozionare anche coloro che non hanno vissuto in prima persona gli eventi che hanno dato vita al movimento resistente, la cui memoria deve essere costantemente rinnovata. Protagonisti della storia sono gli studenti di una classe superiore che, a poco a poco, scoprono la figura di Silvano Sarti, partigiano-operaio-sindacalista, scomparso nel 2019, delegato sindacale Cgil e presidente dell’Anpi provinciale.