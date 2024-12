Alessio Mantellassi: progetti di riqualificazione a Empoli e nuovo stadio Castellani

di Elisa Capobianco

Sono stati sei mesi intensi, i primi sei con la fascia tricolore. Di sicuro impegnativi ma anche "divertenti", durante i quali la notte Alessio Mantellassi giura di aver dormito sonni tranquilli. Nonostante i tanti pensieri. In primis la partita aperta sul nuovo stadio Castellani che tanto lo ha fatto galoppare tra incontri e percorsi partecipativi – "perché bisogna sempre stare tra la gente" –, anche quelli intensi e "proficui". E poi è bastata, qualche settimana fa, quella sua mezza frase “Non c’è nessuna fretta...“ a scatenare il chiacchiericcio. La conferenza di fine anno, organizzata ieri in Municipio per salutare il 2024, è stata dunque l’occasione giusta per mettere i puntini sulle ’i’. "Stavo solo rispondendo a un paio di interrogazioni su due punti che reputo secondari – spiega il sindaco –. Voglio ribadire la mia convinzione: sarebbe folle essere contrari a un progetto da 55 milioni di euro che farà crescere Empoli con una riqualificazione che il Comune non si potrebbe permettere. Sia io che la giunta abbiamo la volontà di cogliere l’occasione, vogliamo che lo stadio si faccia e vogliamo che si faccia per bene. Già tanto è cambiato rispetto al 2017 visto che ora possiamo contare sulla pista d’atletica e sulla nuova viabilità. Convocheremo la Conferenza dei servizi a inizio anno. Con l’Empoli Fc c’è un dialogo buono, è disponibile a far proseguire il percorso, con le correzioni necessarie che proporremo. Lo strumento del project l’ho sempre indicato come la soluzione migliore".

Tanto da contemplarlo come possibile, oltre al tandem pubblico-privati, anche per il restyling della piscina, se i rapporti in corso con Roma dopo la visita del ministro Andrea Abodi non dovessero portare i frutti sperati: nel frattempo "rinnovo del contratto di Aquatempra per la gestione con un contratto 1+1".

Intanto buone notizie per la pista di atletica che sta per partire, ma anche e soprattutto per due delle principali palestre scolastiche. "Abbiamo in cantiere il rifacimento degli impianti della Busoni (con i lavori previsti per il 2027 anticipati al 2025 con l’importo lievitato a 860mila euro, ndr) e del Vanghetti che vale 1,7 milioni di euro – annuncia –: fondi del Pnrr che sono giunti recentemente grazie allo scorrimento di graduatoria nel bando. Uno sforzo importante visto che quegli spazi vengono usati quotidianamente anche dalle società sportive del territorio". Sicuramente un altro colpaccio per le scuole empolesi che arriva il giorno dopo la notizia dello stanziamento di 28 milioni di euro nel bilancio della Città metropolitana per la nuova sede del liceo Virgilio. Peccato invece per le sorti d’accorpamento dell’istituto Gonnelli di Gambassi Terme "per difendere il quale abbiamo fatto tutto il possibile, proponendo alternative".

Pressoché idealmente infinito – almeno per i nostri confini di carta – l’elenco dei cantieri compiuti e in corso d’opera sciorinato dal sindaco con la promessa che "il suo impegno e la sua determinazione" non caleranno con il nuovo anno alle porte. Tra gli interventi ricordati ieri con maggior orgoglio ci sono, di certo, i progetti che superano il concetto di ’centro’. "Dopo il lancio del “Piano delle frazioni e dei quartieri“, con le prime due tappe di Villanuova e Avane già compiute, l’attenzione sulle tante località fuori dal centro urbano è massima – commenta Mantellassi –. Entro l’anno verrà fatto l’affidamento della progettazione per la nuova Circonvallazione sud tra Ponzano e Carraia, è partita invece la progettazione per la ex Casa del fascio di Fontanella. Partiranno entro fine anno i lavori per i fontanelli di Monterappoli e Marcignana, mentre per il parco urbano di Pagnana sono previste nuove aree gioco e picnic. Vedranno numerosi interventi anche i cittadini di Marcignana, con il rifacimento del parco di via Anna Frank, e di Santa Maria, in questo caso la sistemazione riguarda le aree verdi di via Ghiberti, della zona delle ‘case Fanfani’ e di quella di via Pio La Torre. La riqualificazione è prevista anche al parco Palmiro Mancini di Brusciana. Casa Cioni ad Avane vedrà partire l’appalto entro l’anno, essendo già arrivato il parere favorevole della Soprintendenza. Sul fronte manutenzioni, a gennaio finiranno i lavori di ripristino di via della Nave a Marcignana e saranno completati i marciapiedi al Pozzale".