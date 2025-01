Alessandro e Matteo. Ecco l’ultimo e il primo

EMPOLISi chiama Matteo il primo bambino nato all’ospedale San Giuseppe di Empoli in questo 2025 che è appena iniziato: il piccolo è nato ieri alle 8.36, per la gioia di mamma e papà. "Se Matteo ha avuto fretta di nascere? Forse sì, visto che aspettavamo la sua nascita per il 4 gennaio. Viviamo a San Miniato, siamo arrivati all’ospedale di Empoli poco prima delle 2, a quel punto ero quasi certo che mio figlio sarebbe stato il primo nato del 2025 - commenta il signor Marcello -. Mia moglie è stata fantastica ed allo stesso modo vogliamo ringraziare medici, infermieri e personale dell’ospedale. Sono stanco perché non ho chiuso occhio, ma provo una gioia indescrivibile".

E se i dati fotografano un calo delle nascite generalizzato fra il 2024 ed il 2023, il nosocomio empolese è fra i pochi a livelli di Asl Toscana Centro ad andare in controtendenza. Sono due delle particolarità legate alla natalità nell’Empolese Valdelsa, sulla base dei riscontri comunicati proprio nelle scorse ore dall’azienda sanitaria. Detto del primo bimbo nato nel nuovo anno, l’ultimo "figlio" del 2024 è il piccolo Alessandro, nato due sere fa alle 23.14. Che ha dalla sua un piccolo record: il bambino nato ad Empoli è l’ultimo ad esser venuto al mondo lo scorso anno anche considerando tutti gli ospedali di Asl Toscana Centro.

E poi ci sono le statistiche, dicevamo, che attribuiscono al San Giuseppe un incremento dei nuovi nati nel 2024 pari allo 0,41% rispetto all’anno solare 2023. Nei dodici mesi appena conclusi sono infatti venuti alla luce 981 bambini, quando nei dodici precedenti furono 977. Se il 2023 è stato un anno da "fiocco rosa" (nacquero 478 bambine a fronte di 468 maschi) nel 2024 la proporzione si è invertita: 505 i "fiocchi azzurri", 476 le neonate.

E c’è poi un altro numero che desta curiosità, in quanto ha fatto registrare un aumento: è quello dei giovanissimi nati da genitori non italiani. Se ormai due anni fa furono 364 i neonati venuti al mondo ad Empoli da una coppia di origine straniera (a fronte di 578 bambini e bambini nati da genitori italiani) con l’ultimo computo la cifra ha sfiorato quota 400 (attestandosi a 395). Ma sono al contempo saliti numericamente anche i nuovi nati italiani, salendo a 586.

A livello di Ausl Toscana Centro, le nascite fra il 2023 ed il 2024 sono calate del 2,46%, scendendo da un totale di 6415 unità a 6257. Gli unici ospedali a non aver fatto registrare un saldo negativo nel confronto, oltre ad Empoli, sono stati il Santa Maria Annunziata di Firenze e l’ospedale di Borgo San Lorenzo (che però hanno evidenziato numeri in termini assoluti inferiori al "caso empolese").