Addio al ragioniere Aldo Lolli. “Era una guida per tutti”

Empoli, 27 febbraio 2025 – Una vita per la famiglia, per il lavoro – a cui si è dedicato con professionalità per più di 50 anni – e per la passione più grande: quella per l’Empoli Calcio. La malattia arrivata soltanto un mese fa non ha lasciato scampo a Aldo Lolli, ragioniere stimato e rispettato in città, venuto a mancare ieri mattina all’affetto dei suoi cari. Avrebbe compiuto 82 anni a maggio, Lolli, conosciuto anche per l’impegno e la partecipazione nella comunità calcistica empolese. Il commercialista e revisore legale, infatti, ricopriva il ruolo di presidente del collegio sindacale dell’Empoli Football Club, squadra che ha seguito con dedizione nel corso degli anni. Prima di entrare nel collegio sindacale aveva rivestito la carica di consigliere e di accompagnatore della squadra. Nato e cresciuto in città, “persona gentile, di un garbo d’altri tempi” come lo ricordano in tanti, Lolli abitava in zona Carraia e aveva festeggiato di recente il traguardo dei 55 anni di attività nello studio Lolli di commercialisti, avvocati e contabili di piazza Gramsci, da lui fondato.

“Eravamo entrambi abbonati - ricorda con affetto il figlio Andrea Lolli, avvocato – Da sempre andavamo a tifare insieme. Del progetto del nuovo stadio era contento, seguiva con attenzione la questione. Dopotutto l’Empoli è stata una costante nella sua vita”. Come l’amore per i figli. Grande tifoso e lavoratore, Lolli condivideva lo studio di famiglia con le figlie Cristina ed Emanuela e con Andrea, ed era legatissimo anche alla più piccola, Eleonora. “Nostro padre è stato un pilastro per noi, un punto di riferimento. Ci abbiamo lavorato in stretta collaborazione ogni giorno per anni: era collega, genitore ed amico. La persona che sapeva darti il consiglio giusto, una guida per tutti. Da lui abbiamo sempre ricevuto comprensione, mai giudizio. Ci mancherà tantissimo”. Anche la società azzurra con il presidente Fabrizio Corsi, la vice presidente e ad Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto lo staff esprimono cordoglio per la scomparsa di Lolli. “Aldo era una persona cara e un amico – lo ricorda il presidente Corsi –. Mi ha accompagnato fin dai miei primi anni nell’Empoli, da quando entrai nel consiglio di amministrazione e poi diventai presidente, con vicinanza e competenza. È stato per me una persona importante e un riferimento, oltre che un grandissimo sportivo e tifoso del nostro Empoli”. L’ultimo saluto oggi alle 14.30 alla chiesa della Madonna del Rosario e San Pio V di via di Ponzano.