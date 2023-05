Al via la raccolta per gli alluvionati

"Resilienza, coraggio, generosità. Tre aggettivi per descrivere la meravigliosa gente di Romagna che adesso ha bisogno del nostro aiuto". Questo lo slogan con cui la Farmacia Nuova Valorosi di piazza San Rocco ad Empoli ha lanciato un’iniziativa di aiuto verso le popolazioni dell’Emilia Romagna, colpite da una tremenda alluvione. Da oggi fino a giovedì 1 giugno sarà infatti attivata una raccolta farmaci da inviare poi alle zone colpite dalla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi. La raccolta è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Marta Onlus. Chiunque può partecipare consegnando qualsiasi tipo di medicinale perché, vista la grave situazione di alcuni comuni, quasi totalmente isolati, nelle zone più colpite in questo momento è difficile reperire anche una semplice aspirina. L’ennesima mano tesa, insomma, verso chi è in grave difficoltà a causa di eventi climatici sempre più estremi.