Al via il corso base di Protezione civile per diventare operatore

EMPOLI

La protezione civile è un’attività che riguarda tutti. Ciascuno di noi può contribuire nella pratica quotidiana alla tutela della vita, dei beni e dell’ambiente dai danni o dal pericolo che persone o cose potrebbero potenzialmente soffrire in situazioni causate da disastri o incidenti di varia natura. Per acquisire nozioni pratiche e teoriche la Misericordia di Empoli ha organizzato un corso base con inizio l’11 marzo. Attraverso un ciclo di incontri si potrà diventare un operatore pronto a difendere la propria comunità. Le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì, dalle 21.15 alle 23.15 nella sede della Misericordia, in via Cavour 32. Per info e prenotazioni: [email protected]; telefono 0571 7255. Il corso base guiderà i partecipanti attraverso la legislazione sulla Protezione civile e l’approccio alla popolazione in situazioni di emergenza. Sono previste anche sessioni addestrative sulla parte idrogeologica (idrovore, servizio di piena, insacchettatrice).