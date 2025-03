Al medico Valerio Piazzini verrà intitolata una piazza

Valerio Piazzini (nella foto) è stato per decenni il medico dei montespertolesi, in anni in cui era indispensabile la domiciliarità delle cure vista l’estensione del territorio di Montespertoli, per l’assenza di mezzi autonomi per gli spostamenti da parte dei pazienti. Ed il Comune gli renderà omaggio, intitolandogli un piazzale. Lo ha deciso la giunta guidata da Alessio Mugnaini nei giorni scorsi, con una delibera, ricordando la figura del medico nato a Montespertoli nel 1926 e scomparso nel 1985. Chi lo ricorda, lo descrive come un uomo capace di instaurare con i suoi compaesani un vero rapporto empatico: entrava nelle loro case, si faceva carico dei loro problemi e dava loro assistenza sanitaria e consigli su tanti aspetti della loro vita, con intelligenza, rispetto e altruismo.

Fu anche uno degli ideatori ed animatori della Festa del Vino negli anni ‘50 e proprio durante una delle edizioni di quella festa se ne andò: quando morì, ricorda il figlio Piero in una nota, gli organizzatori decisero di interrompere l’evento e di far tacere gli altoparlanti in segno di rispetto. E l’intitolazione dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, nella migliore delle ipotesi. "Un atto doveroso – ha commentato il sindaco Alessio Mugnaini – per una persona che ha rappresentato per tanto tempo un riferimento, per la nostra comunità".