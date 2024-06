Aggressione a Massarella. Minacce al consigliere Pilastri: "Io assalito mentre ero in auto"

Leonardo Pilastri, consigliere comunale del gruppo misto a Fucecchio e candidato con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrativem è stato vittima di un’aggressione a Massarella per cui ha sporto denuncia ai carabinieri. A raccontarlo è lo stesso Pilastri. "Per tutto il pomeriggio di lunedì scorso - scrive Pilastri – c’erano stati messaggi di preoccupazione espressi sui social dagli abitanti di Massarella, che avevano notato una persona che, a piedi, fotografava le abitazioni e suonava ai campanelli delle case, forse per accertarsi della presenza o meno di persone all’interno. Io e altri cittadini abbiamo iniziato a verificare cosa stesse accadendo, perlustrando in auto le strade della zona". "A un certo punto – scrive ancora Pilastri – ho notato un uomo che corrispondeva alle caratteristiche segnalate e camminava in via Ramoni. Gli ho chiesto se potessi aiutarlo in una sua eventuale ricerca e la sua reazione è stata di fastidio e di rifiuto a fornire qualunque informazione sui motivi del suo strano comportamento. In un crescendo di aggressività, ha iniziato a minacciarmi di “azioni di amici dalla Germania” nei miei confronti, riprendendo con il suo telefonino la targa della mia auto, oltre a urla e gesti violenti".

"Vista la situazione – continua Pilastri – ho chiamato il 112, scatenando la violenza dell’uomo. che ha messo le braccia dentro l’abitacolo della mia auto per afferrarmi al collo. Ho reagito togliendo la mano dell’aggressore dal mio collo e uscendo dall’auto. Poi gli ho intimato di non avvicinarsi ulteriormente e di non toccare più né me né la mia auto". Tutta la scena, racconta ancora Pilastri, è stata filmata. Al loro arrivo, i carabinieri hanno iniziato le procedure per identificare l’uomo (che pare non avesse documenti di identità) e poi lo hanno portato al comando per ulteriori approfondimenti. Conclude Pilastri: "Ho fatto denuncia per aggressione contro ignoti alla stazione dei carabinieri di Fucecchio affinché quel personaggio venga perseguito a norma di legge. Non è ammissibile che certi episodi avvengano a Fucecchio, le cose devono cambiare".