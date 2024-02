Empoli, paura in centro. Ruba in una macchina e poi aggredisce il proprietario a morsi

Empoli (Firenze), 1 febbraio 2024 - Paura in piazza Matteotti, a due passi dal centro storico di Empoli, dove un uomo di 56 anni è stato aggredito da una persona che si era introdotta all'interno della sua auto per rubare il portafogli. Ma quel che è peggio è che il malvivente, un cittadino straniero risultato poi sprovvisto di documenti, una volta colto il flagrante dallo stesso proprietario ha pensato bene di aggredirlo a morsi in pieno volto.

I fatti si sono svolti nella prima mattinata di oggi, 1 febbraio. L'uomo si trovava in compagnia della fidanzata all'interno dell'auto di lei: i due si stavano salutando dopo aver trascorso del tempo insieme. La sua macchina era parcheggiata dall'altra parte della strada. E' stata proprio la ragazza a far notare all'uomo la presenza di una persona nell'abitacolo. Preoccupato per la possibilità che si trattasse di un malintenzionato, il proprietario ha quindi raggiunto la vettura per intimare all'altro di uscire, ma è stato proprio a quel punto che si è scatenata la follia del malvivente.

Chi ha assistito alla scena descrive dettagli piuttosto macabri: il ladro ha affondato i denti sul naso del malcapitato, causando la fuoriuscita di un'ingente quantità di sangue e il distacco di alcuni lembi di pelle. Nonostante questo l'uomo è riuscito ad immobilizzarlo nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Giunta sul posto, la polizia ha posto il cittadino straniero in stato di fermo, mentre il derubato è stato costretto a recarsi al pronto soccorso per la ricostruzione di una parte del naso.