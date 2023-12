Ecco l’agenzia immobiliare sociale: ’Casae’ garantisce per l’inquilino

Empolese Valdelsa, 8 dicembre 2023 – Negli ultimi anni anche sul nostro territorio la questione abitativa ha assunto la connotazione di "acuta criticità di accesso alla casa", a causa della quota progressivamente crescente di soggetti in condizioni di disagio abitativo, esclusi dal sistema dell’edilizia residenziale pubblica e, in generale, impossibilitati ad accedere al mercato privato dell’affitto e di sostenerne i costi. Per rispondere a queste esigenze, la cooperativa Casae dal 2019 - in sinergia con i Comuni e la Società della Salute dell’Empolese Valdarno Valdelsa - si è attivata in molti modi.

Accreditata come agenzia sociale per la casa della Regione Toscana, svolge servizi di intermediazione con i proprietari privati di alloggi sfitti. "A differenza di una normale agenzia immobiliare – spiega David Irdani – Casae prende in affitto l’alloggio, offrendo al proprietario la garanzia del pagamento regolare degli affitti, e lo subaffitta a canone concordato a soggetti individuati in base a un regolamento stabilito dalla legge regionale tramite la sottoscrizione di un Patto di Abitazione. La cooperativa segue poi l’inquilino lungo tutto il suo percorso abitativo, attivando strumenti di accompagnamento per indirizzare a una buona conduzione dell’alloggio e coinvolgere gli abitanti in attività finalizzate a creare un contesto di abitare collaborativo (attivazione di reti e servizi di prossimità, gestione degli spazi condominiali, animazione, ecc) che contribuiscano a migliorare la qualità dell’esperienza abitativa, promuovendo al contempo la crescita individuale verso l’autonomia abitativa".

Nell’ultimo triennio sul territorio dell’Empolese Valdelsa Valdarno sono stati sottoscritti 41 Patti di Abitazione a favore di 105 cittadini e cittadine che hanno così migliorato la propria condizione abitativa. Casae sperimenta inoltre progetti di empowerment e start up di comunità abitative volte a favorire la sperimentazione di nuove forme di abitare fondate sulla collaborazione tra abitanti, tra cui esempi di coabitazione e progetti legati al modello del cohousing pubblico e del condominio solidale, come il progetto Freedom a Empoli. Recentemente la cooperativa ha attivato anche progettualità rivolte a target specifici, come soluzioni alloggiative per risolvere problemi temporanei di emergenza abitativa nei confrinti di persone che si collocano nell’area della vulnerabilità e marginalità sociale e servizi finalizzati all’inserimento abitativo sul modello dell’housing led e del post-acuzie, inseriti in interventi più ampi di housing sociale. Casae si pone infine come antenna sensibile sul territorio sul tema della casa tramite la gestione degli sportelli informativi delle politiche abitative e sociali.