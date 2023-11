Addobbi in ceramica. Montelupo punta sulla sua eccellenza per illuminare le feste

Il più bel regalo "collettivo", a Montelupo, per il Natale 2023? Una spinta al rilancio del centro del paese. Si sta studiando come farlo. Innanzitutto, con manufatti natalizi a base di ceramica, idea principale. Vediamo: è già stato dato l’indirizzo di realizzare un programma di iniziative ed eventi, tra cui "Natale ad arte", cornice - si spiega dal Comune - che racchiude arte, cultura, proposte e iniziative rivolte a diversi tipi di pubblico. Si è deciso pertanto di provvedere alla predisposizione di adeguati allestimenti nel centro cittadino di Montelupo, per ricreare (anche all’indomani delle feste 2021 e 2022, assai ‘pesanti’ per la pandemia) un’atmosfera natalizia, migliorare l’attrattività del centro storico ed anche di quello nuovo in riva sinistra della Pesa, promuovere le realtà produttive presenti, "a vantaggio dei residenti e dei turisti, mediante l’istallazione di luminarie e decorazioni a tema".

In linea con quanto realizzato negli ultimi anni, è stato definito che gli allestimenti natalizi debbano essere costituiti sia da luminarie da posizionare nelle vie e nelle piazze del centro, sia - ecco il punto - da una delle due sculture ad albero con opere in ceramica di proprietà comunale, più precisamente, quella allestita con i piatti delle manifatture di Montelupo, da posizionare in piazza della Libertà (adiacente alla Pesa). L’obiettivo è chiaramente quello di valorizzare il prodotto tipico del territorio, incentivando la promozione e la diffusione della ceramica e dando visibilità ai manufatti prodotti dalle imprese e dagli artigiani montelupini. Si spiega che in un’ottica di aggiornamento della struttura ad albero, e per valorizzare e dare maggiore risalto alla stessa struttura, rendendola inoltre più stabile e sicura e fruibile al pubblico, si sostituirà la base che era composta da scatole in legno, con una nuova base che possa fungere anche da seduta per i cittadini, in sostanza con più valore di aggregazione sociale. Questo per ciò che riguarda piazza della Libertà, poi si avranno i dettagli anche delle altre attrezzature in centro. Intanto, si vanno predisponendo le luminarie.

Andrea Ciappi