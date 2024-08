Ad Arnovecchio con il martin pescatore

Binocolo alla mano, si va alla scoperta dell’Estate del Martino. Arnovecchio apre le sue porte ai visitatori, domenica, per un’esperienza in natura imperdibile. In questo periodo, con una buona dose di pazienza e di fortuna, si può osservare sui posatoi intorno al lago empolese un ospite coloratissimo: il Martin pescatore, elegante combinazione di arancione e blu-turchese dai toni metallici. Tanto bello da vedere quanto raro da ’pizzicare’. Amanti di bidwatching, dunque, fatevi avanti. L’ingresso all’area naturale protetta gestita per conto del Comune di Empoli da Legambiente Empolese Valdelsa è gratuito, ma con prenotazione da effettuare per email a [email protected] inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico. Si comincia alle 9, con possibilità di avvistare anche altri uccelli che vivono nel lago, come lo Svasso maggiore ed il Tuffetto, che in questo periodo stanno ancora allevando i giovani, il raro Marangone minore e le prime anatre selvatiche di passaggio. E poi i variopinti Gruccioni dall’aspetto africano, vociferi Picchi verdi e soprattutto le famiglie del Rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera. Un’immersione in natura accompagnata dalla colonna sonora del mese, il frinire delle cicale.