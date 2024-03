Accelerata per la piscina Fiammetta. La spesa è aumentata di oltre il 16%

"La realizzazione di una piscina più moderna, funzionale e accessibile sarà un punto di riferimento per tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. E un motivo di orgoglio per tutti i cittadini certaldesi". Il sindaco Giacomo Cucini ha così commentato l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto esecutivo validato per la riqualificazione della Piscina Fiammetta, concretizzatosi lo scorso venerdì: l’obiettivo ora è quello di allestire il cantiere entro fine mese, per poi partire nelle settimane successive con la costruzione del nuovo fabbricato adiacente al centro Polivalente Caponnetto. Un’opera quest’ultima che richiederà circa un anno, alla quale seguirà il lavoro di demolizione del fabbricato già esistente (da chiudere in circa due mesi). Trattandosi di un intervento da oltre 7 milioni di euro in gran parte finanziato con le risorse del Pnrr, il cantiere dovrà chiudersi obbligatoriamente entro il 31 marzo del 2026. Termina così un percorso burocratico rallentato nell’ultima fase da alcuni intoppi, visto che durante l’esecuzione del contratto di appalto integrato sono emerse varie necessità di modifica.

Come l’imprevisto relativo alla presenza di una fognatura preesistente durante gli scavi per la rete fognaria. C’è poi stata l’alluvione dello scorso 2 novembre, che ha richiesto alcune modifiche precauzionali al piano considerando la vicinanza del nuovo impianto al bacino fluviale dell’Elsa. Novità che non hanno alterato la natura generale né l’importo complessivo dell’opera, ma hanno comportato un incremento del costo dei lavori e una rimodulazione del quadro economico (con un aumento del 16,75% rispetto al contratto originario, oltre all’Iva). La nuova struttura avrà una vasca grande principale da otto corsie e due metri di profondità, oltre a due vasche minori profonde rispettivamente 120 e 80 cm. La tribuna da tre gradoni potrà ospitare 130 spettatori, con un occhio all’accessibilità. C’è infine il progetto per il secondo lotto prevedente una piscina esterna, che non ha ottenuto i fondi sperati ma che potrebbe essere finanziato in un futuro prossimo. "L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 9 milioni di euro, considerando diverse voci all’interno del quadro economico – dichiara l’assessore con delega al bilancio Francesco Dei –. Il Comune ha dimostrato una straordinaria capacità di programmazione, partecipando attivamente ai bandi e riuscendo a reperire risorse finanziarie da una varietà di fonti".