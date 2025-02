Abbandono rifiuti. Due multe e 98 controlli

Anche a gennaio 2025 sono state rinvenute quantità importanti di rifiuti abbandonati in alcune vie del territorio comunale. L’attività di controllo svolta dagli ispettori ambientali di Alia si è concentrata su alcune vie e zone della città: in via del Piano di Marcignana, via Sottopasso per San Donato, via del Giglio. Sono stati eseguiti 98 controlli, 240 sono stati i rifiuti ispezionati, 2 le sanzioni fatte, del valore complessivo pari a 270 euro. All’interno del progetto ecomercato sono stati verificati i conferimenti in via Bisarnella, via della Maratona e via delle Olimpiadi, dove sono state trovate cassette del banco ortofrutta e scatole che riconducono al banco abbigliamento attivo nel mercato settimanale. In via del Piano di Marcignana è stato rinvenuto un accumulo molto esteso di rifiuti di vario genere contenuti in grossi sacchi; in via del Giglio i rifiuti sono stati abbandonati a fianco del cestino urbano.

"Ringrazio come sempre gli ispettori ambientali di Alia Multiutility per il lavoro sul nostro territorio – spiega Laura Mannucci, assessora alla transizione ecologica (nella foto)-. Come amministrazione vogliamo collaborare per aumentare la consapevolezza sulla gestione dei rifiuti, come abbiamo per esempio fatto nei giorni scorsi al mercato settimanale, per sensibilizzare anche i commercianti sul corretto smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti derivati dalla vendita". La Polizia Municipale a gennaio ha effettuato 1 controllo per veicoli abbandonati, elevando 1 sanzione con rimozione, 4 controlli per erba alta e terreni non fresati che non hanno prodotto sanzioni e 2 indagini tutt’ora in corso per abbandono di rifiuti con rilevanza penale.