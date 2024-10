A spasso nel tempo fra vintage e moda

Arriva a Empoli "Passione vintage & handmade", appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma non solo per loro. Un vero e proprio tuffo nel passato attraverso i capi e gli oggetti che rappresentano la storia del costume e della moda, dell’oggettistica e degli accessori e dell’alto artigianato. La manifestazione si svolgerà oggi e domani dalle 10 alle 19 presso il PalaExpo di piazza Guido Guerra, dove i visitatori potranno fare una passeggiata inusuale e divertente nel periodo che va dagli anni Venti agli anni Ottanta, con la moda, il modernariato, articoli da collezionismo, profumi, capi sartoriali d’epoca, pezzi di design, gli oggetti d’uso in quei decenni e il modo in cui sono stati abbandonati, riutilizzati, custoditi, rivenduti, con un occhio di riguardo al mercato che si è creato intorno a essi e al mondo del collezionismo. Una due giorni in cui la fantasia sarà solleticata più volte con ricordi e déjà vu di emozioni e nostalgia, che si trasformano in un invito imperdibile ad acquistare divertendosi. Per l’occasione è stata studiata anche una promozione apposita: è necessario scrivere un messaggio WhatsApp al numero 328 966 6982 contenente unicamente la parola Vintage, conservare la risposta e mostrarla successivamente alla cassa della manifestazione per avere diritto a un ingresso gratuito. La fiera è organizzata dall’associazione Aura Eventi.