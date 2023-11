A Sovigliana ecco il giardino . Padre Grimaldi

Un giardino intitolato a padre Giovanni Grimaldi, insegnante ed educatore nonché parroco di Sovigliana dal 1985 e autore di pubblicazioni per bambini. A deciderlo è stata la giunta vinciana: il giardino tra via Dante Alighieri e via Curtatone e Montanara si chiamerà dunque “Giardino Padre Giovanni Grimaldi”. Il parroco è stato autore di un libro, molto apprezzato, che racconta la nascita e l’evoluzione dell’antico borgo di Sovigliana: la pubblicazione, l’ultima in ordine cronologico, risale al marzo 2007 e ha il titolo “Sovigliana. Storia, arte e luoghi di fede”. Nato a Bracignano (Salerno) l’1 luglio 1926 si è spento il 7 giugno 2021. "Padre Giovanni Grimaldi era un parroco tra la gente – dice il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sara Iallorenzi -. Ha arricchito il nostro territorio. Ad esempio ha contribuito alla nascita dell’associazione ‘Porte Aperte’, a cui ha dato un grande impulso. E la pubblicazione ‘Sovigliana. Storia, arte e luoghi di fede’ è una testimonianza storica: ha dato dunque un grande contributo dal punto di vista culturale. Era una persona con grande volontà, schietta, con un carattere sincero".