A Santa Maria si ballano danze popolari

EMPOLI

La notte di Capodanno si avvicina e tra concerti in piazza e spettacoli, tra le proposte sul territorio ce n’è anche una più originale. Domenica 31 dicembre presso la Casa del Popolo di Santa Maria a Empoli si terrà infatti un grande Balfolk, una festa incentrata sulle danze della tradizione popolare. Per chi vuole sarà possibile cenare, portando ognuno qualcosa da condividere con la regia degli organizzatori, mentre dalle 22 spazio al ballo con dj set folk e incursioni di musica dal vivo. Insomma, una serata all’insegna delle danze tradizionali europee, in cui non è necessario alcun tipo di esperienza pregressa. Basta portare voglia di divertirsi e scendere in pista seguendo i passi dei maestri dell’associazione Canto Rovesciato, che organizza la serata. Allo scoccare della mezzanotte, poi, l’immancabile brindisi con pandori e panettoni per augurasi il meglio dal nuovo anno e poi tutti di nuovo in pista. L’associazione Canto Rovesciato è una realtà culturale dedita alla musica di comunità e alla promozione e conoscenza dei canti e delle danze tradizionali, attraverso corsi, laboratori, incontri, feste e concerti, momenti di formazione e passeggiate musicali. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro domani e fino a esaurimento posti, scrivendo una email a [email protected] o contattando il 347 3739378 (anche tramite messaggio whatsapp).