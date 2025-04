A parole mie… la responsabilità è…. "quando sei responsabile di quello che succede" e "quando ci si assume la responsabilità delle proprie cose". Ma anche "prendersi un impegno di dover gestire una cosa", "essere responsabili di una cosa che è accaduta", "quando ti danno un documento e lo devi trattare con cura, senza perderlo" o "quando sai cosa stai facendo e quindi devi fare le cose giuste". Ma anche "essere indipendenti, prendere sul serio le cose e essere responsabili di se stessi", "se i miei genitori dicono che sono responsabile di mia sorella, se lei si fa male, la colpa è mia" e "mantenere degli impegni e non mollare", ma anche "quando si deve badare a qualcuno o a qualcosa" o "una cosa che ci devi stare molto dietro" o "è stare calmo e avere pazienza". Oppure "prendersi un impegno, praticare qualunque sport o badare a un bambino o un animale", "è come prendersi un impegno", "quando devi essere responsabile di una cosa che hai fatto e che ti è accaduta" o "prendersi cura dei più piccoli". "Che mio fratello maggiore badi a me stando attento che io non faccia cose sbagliate" o "quando ti prendi cura delle tue cose" e "voler bene alle persone e agli animali". "Prendersi cura di una cosa, animale o persona", "impegnarsi tanto e provare a non sbagliare". Bisognerebbe abbandonare la tendenza di noi adulti a voler "rendere troppo aulici" concetti che già per natura contengono "la responsabilità della loro concretezza".