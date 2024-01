A Fibbiana arriva la verve della Classe X

MONTELUPO FIORENTINO

Nove giovani appena usciti da un’accademia milanese. Tanti sogni, tanto talento, ma nessuno sbocco nel mondo artistico. Cosa fare allora? Quello che gli riesce meglio, mettere su uno show che racconti le loro piccole e grandi sfortune divertendo il pubblico. Questo è lo spettacolo “Molla Tutto“, che la compagnia Classe X porterà oggi alle 21.30 (replica domani alle 17) al teatro Aurora di Fibbiana (informazioni biglietti chiamando il 333 4466602). Sotto la regia di Luca Spadaro (nella foto), sul palco saliranno Maria Teresa Ceci, Matteo Effimeri, Ilaria Langella, Beatrice Macchiavelli, Matteo Mafrici, Enea Mandolini, Camilla Ottonelli, Ettore Tognelli e Mariasole Vinante. Musiche, testi e coreografiche sono a cura dei componenti della compagnia Classe X

Lo spettacolo vedrà cantanti che servono ai tavoli, attori che studiano matematica per elaborare la formula scientifica del successo, performers che si inventano special skills assurde per impressionare i registi ai provini, grandi talenti che fanno animazione alle feste dei bambini o nei villaggi turistici. Un dietro le quinte amaro e divertente, dove si raccontano la vita e le speranze di un gruppo di giovani che non vuole rinunciare al sogno. Canzoni, stand up, danze frenetiche e scene stralunate per uno spettacolo che è… quasi un musical.