A Empoli la passeggiata… a sei zampe

Empoli, 16 aprile 2023 – La “Passeggiata a sei zampe” di Empoli Non è stata solo una passeggiata con i nostri fedeli amici a quattro zampe, ma l'occasione per stare insieme e vivere la città attraverso gli occhi della solidarietà. Infatti il Lions Club Empoli in collaborazione con la Ets Regalami un sorriso di Prato ha voluto allestire una manifestazione solidale che aveva per primo intento raccogliere fondi per il Canile Municipale Associazione Arca e donare un defibrillatore alla Città di Empoli che sarà allocato presso la magnifica struttura del Parco di Serravalle.

Ricordiamo che per la Ets Regalami un sorriso si tratta del 175° defibrillatore donato (e oggi alla maratonina di Prato ha regalato il 176°) e che grazie a queste macchine sono state salvate 10 persone. Nel contesto della manifestazione pregevole dimostrazione del gruppo cinofilo dei Carabinieri di quanto posso fare in cani e l'importanza dell'addestramento. Oggi si è potuto capire che non esistono cani cattivi, ma solo male educati.