"A Cerbaiola serve aiuto". I disabili scrivono al ministro

Da un lato rendere praticabile la palestra del centro diurno onde aumentare gli spazi disponibili, dall’altro provare ad accelerare sul progetto di campus dell’autismo a Terrafino, un piano ambizioso ma che come tale richiede tempi assai lunghi: così, ora l’istanza che nei giorni scorsi è stata inviata dall’Associazione I Ragazzi di Cerbaiola ad Asl, Comune, Regione ed Sds, è stata anche inserita in un dossier andato sulla scrivania del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Il pianeta-disabilità teme in sostanza che questo clima di tagli, ad ogni livello istituzionale, vada a svantaggio dei servizi essenziali. Cerbaiola ha una cinquantina di ospiti, rappresenta una mano gigantesca per le famiglie. È un ‘patrimonio’ sociale non solo da non disperdere - imperativo categorico - bensì anche da mantenere al meglio.

Questo il motivo per cui il presidente dell’associazione, Rolando Terreni, si è rivolto al ministro. Dove approdano tante istanza da tutta Italia e da dove proprio ieri è stata segnalata la novità: "A seguito dell’importante lavoro svolto dai gruppi tematici dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con disabilità (OND) è stata elaborata la bozza di proposta per il Piano operativo di Azione triennale per le persone con disabilità".

Ad annunciarlo lo stesso ministro Alessandra Locatelli. "Sono convinta – ha affermato – che attraverso il piano potremo organizzare una strategia migliore e condivisa per l’accessibilità universale e la valorizzazione delle potenzialità di ogni persona. Si tratta di un’occasione preziosa per concretizzare il cambio di prospettiva già in atto grazie alla riforma per la disabilità. Ringrazio il Coordinatore del Cts dell’Osservatorio Serafino Corti, i ministeri che hanno contribuito a proporre e supportare alcune delle proposte fatte e tutti i membri dei gruppi di lavoro. Il prossimo passo sarà quello di condividere la proposta definitiva con tutti i ministeri per poi approvarla con le eventuali modifiche o integrazioni alla prima assemblea utile dell’Osservatorio".

La bozza di piano è articolata in diverse linee di intervento: accessibilità universale; salute e benessere; inclusione lavorativa; istruzione, università e formazione; progetto di vita; sicurezza inclusiva e Cooperazione internazionale e sistemi di monitoraggio delle politiche a favore delle persone con disabilità. C’è molto di ciò che viene fatto a Cerbaiola. Vediamo se potrà fiorire finalmente qualcosa.

