Vivai: riciclo dei vasi: "Gli unici in Europa"

Al via nel Distretto vivaistico di Pistoia il riciclo a km 0 dei vasi: costi di smaltimento della

plastica quasi azzerati per i vivaisti di AVI

All’ultima assemblea dell’Associazione Vivaisti Italiani (AVI) annunciato l’avvio a settembre

del progetto da “Da vaso a vaso” con Revet, stampatori e agrarie per il riciclo dei vasi di

plastica dei vivaisti del Distretto di Pistoia associati. Il presidente di AVI Alessandro Michelucci (foto): "È l’unica filiera corta di riciclo dei vasi in Europa perché le aziende si trovano tutte in un raggio di pochi km. E i vasi saranno certificati, con conseguenti vantaggi commerciali". Per

Alessia Scappini, ceo di Revet, che raccoglierà i vasi di scarto dei vivai e li tratterà fino a

ricavarne il granulo con cui gli stampatori producono i vasi riciclati, "ci saranno benefici per

tutti i soggetti della filiera, l’importante è che ognuno faccia la propria parte".