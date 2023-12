Tredicesima 2023, quando arriva e a chi spetta

Firenze, 12 dicembre 2023 – Sono circa un milione, secondo la stima della Cgia di Mestre, i pensionati che in Toscana, lo scorso 1 dicembre hanno ricevuto la tredicesima. Oltre 1,2 milioni, invece, i dipendenti che la riceveranno entro il 24 dicembre. Firenze risulta la nona provincia in Italia per numero di tredicesime che saranno erogate: quasi 672mila, tra pensionati e dipendenti, questi ultimi sia pubblici che privati, agricoli e domestici.

Tredicesima più ricca rispetto al 2022

Rispetto all’anno scorso, spiega la Cgia di Mestre, il volume economico complessivo delle tredicesime che verrà erogato sarà più alto. Innanzitutto perché rispetto al 2022 il numero dei dipendenti presenti nel Paese è aumentato, poi va ricordato che anche il monte salari è cresciuto rispetto all’anno scorso e questo è riconducibile, in larga misura, al fatto che alcuni importanti contratti di lavoro sono stati rinnovati. Nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, infatti, l’incremento è stato del 5 per cento. Da ricordare, però, che il taglio del cuneo fiscale per le retribuzioni lorde annue inferiori a 35 mila euro introdotto dal governo Draghi e confermato anche dall’esecutivo guidato dalla Meloni, ha un effetto limitato sulle tredicesime, nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro, elevato a 3 punti percentuali se la mensilità aggiuntiva è inferiore a 1.923 euro.

Quando viene pagata la tredicesima

I primi a ricevere la tredicesima, come detto, sono i pensionati, pagata dall’Inps il 1 dicembre sul conto corrente bancario o postale insieme alla pensione. Quindi arriva agli statali e ai dipendenti pubblici, che la ricevono solitamente entro la metà del mese. Quella degli statali è disciplinata dall'allegato 1 del decreto legge 350 del 2001. Per esempio, le insegnanti delle scuole materne ed elementari la percepiscono il 14 dicembre, il 15 dicembre per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa, il 16 dicembre per il personale insegnante supplente temporaneo e per gli altri dipendenti pubblici. Negli enti locali la tredicesima viene versata in un’unica soluzione insieme alla retribuzione di dicembre, che eccezionalmente è anticipata e invece che il 27 di tutti gli altri mesi viene erogata fra il 18 e il 20 di dicembre. Non c'è una data precisa, invece, per i dipendenti del settore privato, ai quali viene pagata entro Natale.