Superbonus, stop alle proroghe: protestano le imprese e i proprietari degli immobili

Firenze, 29 giugno 2022 - Alt a qualsiasi nuova proroga al Superbonus: i fondi a disposizione sono finiti. Una maggiore apertura, invece, sull'ampliamento delle cessioni del credito, consentite anche ad altri soggetti oltre le banche, con la sola esclusione delle persone fisiche. Questa la posizione del Governo, che provoca la reazione risentita degli imprenditori delle costruzioni, anche di quelli toscani. “Non si può fermare la macchina così, in una situazione già critica di per sé”, commenta Pino Comanzo, presidente di Cna Costruzioni Toscana. “La proroga su quel 30% dei lavori per le unifamiliari per fruire del Superbonus è indispensabile, i lavori sono fermi e vittime di questa situazione sono le famiglie 'normali', che contavano sui bonus edilizi per ristrutturare casa e che ora non hanno soldi per pagare i lavori. Ai nuclei familiari benestanti va bene anche riprendere i soldi dalle tasse, ma alle persone 'normali' no”. Il dramma è ormai sociale e potrebbe esplodere da un momento all'altro. “Nel nostro Paese, se si parla del settore edile, il 50% delle imprese arriva a due dipendenti, il 75% arriva a cinque. Si tratta di piccole, piccolissime aziende, dove gli imprenditori ne rispondono in solido con il loro patrimonio personale. E' l'artigiano, no la grande industria, a mettere in discussione il proprio capitale, cioè il proprio conto corrente, la casa, il sacrificio di una vita”, sottolinea Comanzo. “I cinque miliardi di euro bloccati nei cassetti fiscali sono spesso e volentieri i redditi degli artigiani. Come d'altra parte – prosegue il presidente di Cna Costruzioni Toscana – a rimetterci sono i clienti, cioè i nuclei familiari che non riescono a cedere il credito e non hanno soldi per saldare i lavori e che rischianodi andare a gambe all'aria da un momento all'altro”. Comanzo fa l'esempio della sua azienda, sei dipendenti. “Ho il ...