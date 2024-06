Toscana, cresce di oltre il 4% l'export nei primi tre mesi 2024

Firenze, 12 giugno 2024 – La Toscana fa registrare un aumento significativo nelle esportazioni durante il primo trimestre del 2024, con un valore complessivo di 15,064 miliardi di euro. Cifra che rappresenta un incremento del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati provengono dall'ultimo rapporto dell'Istat sulle esportazioni nelle regioni italiane e indicano una tendenza positiva per la Toscana, in controtendenza con il calo del 10% registrato nel Centro Italia.

I settori in crescita

La regione dimostra un dinamismo economico nonostante le difficoltà in alcuni settori. Le esportazioni di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi e strumenti medici sono aumentate del 100%. Anche il settore farmaceutico ha visto un balzo significativo con un incremento del 44,5%, mentre le esportazioni di macchinari e apparecchi sono cresciute del 41,4%. Gli alimentari, un settore chiave per la regione, hanno registrato un aumento del 25%.

Soffre la moda

Nonostante i dati complessivamente positivi, la moda ha subito un forte impatto negativo. L'export di articoli in pelle ha registrato un calo del 20,6%, e le esportazioni verso la Svizzera, grande polo logistico delle grandi case della moda, sono crollate del 67,5%.

Boom dell’export verso la Turchia

L'export verso i paesi extra Ue è cresciuto dell'8%, mentre quello verso i paesi Ue ha subito un lieve calo, dello 0,7%. Un dato particolarmente rilevante è la crescita del 234% delle esportazioni verso la Turchia, trainata principalmente dalle vendite di minuterie, gioielleria e metalli preziosi. Anche le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate significativamente, con un +50%, seguite dai paesi Opec, che hanno visto un incremento del 33%.

Arezzo e Firenze tra le province dove l’export cresce di più

Nel dettaglio provinciale, Arezzo e Firenze spiccano per le performance positive. Secondo l'Istat, queste province, insieme a Gorizia, Latina e Napoli, hanno ottenuto i migliori risultati per quanto riguarda le esportazioni nei primi tre mesi del 2024. Arezzo, in particolare, ha beneficiato del forte impulso nel settore dei metalli preziosi, mentre Firenze ha consolidato la sua posizione nei settori farmaceutico e alimentare.