500 Top Firenze, il rilancio possibile e la sfida della 'shortage economy'

Firenze, 27 aprile 2022 - Il Covid-19 e la conseguente sospensione delle attività economiche e sociali hanno avuto ripercussioni profonde sull’economia del nostro Paese e del territorio toscano. Le aziende, già messe a dura prova, continueranno anche nei prossimi mesi ad affrontare significative sfide economiche e finanziarie. Il momento della ripartenza è particolarmente complesso ed articolato: tra le incognite ci sono la cosiddetta “Shortage economy”, cioè l'economia della carenza, la crescita del prezzo dell’energia e delle materie prime, la mancanza di capitale umano.

In questo contesto il Pnrr costituisce sicuramente un importante aiuto per il futuro dell’economia. Di questo si è parlato nell'evento 500 Top Firenze, trasmesso in diretta streaming su Meet PwC Tivù. Si tratta di una delle tappe del progetto 500 Top di Pwc Italia, che racconta le eccellenze italiane e cerca di delineare le prospettive economiche dei territori. Un modo per aiutare gli imprenditori a comprendere il contesto attuale.

All'iniziativa, aperta dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini e da Francesco Forzoni di Pwc Italia, sono intervenuti Francesco Giunta, professore ordinario di economia aziendale dell’Università di Firenze, Lorenzo Coppini ad di B&C Speakers, Alberto Irace, amministratore delegato di Alia, in videomessaggio Bernabò Bocca, presidente di Sina Hotels, Veronica Poggi e Simone Guidi, entrambi partner PwC Italia. Ha moderato la tavola rotonda la giornalista de La Nazione Lisa Ciardi.