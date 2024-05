Si cercano medici. I bandi sono online

Sono online sul sito di Estar i bandi per reclutare giovani medici per gli ospedali periferici e dell’isola d’Elba della Toscana per provare a risolvere il problema delle zone carenti. Lo rende noto la Regione in una nota in cui spiega che la pubblicazione dei bandi è avvenuta in Gazzetta e ieri sul sito dell’Ente di supporto tecnico della Regione (in foto l’assessore Bezzini). I posti a bando sono 18, i contratti prevedono incentivi economici e percorsi di professionalizzazione. C’è tempo fino al 20 giugno per inoltrare la domanda. Fra gli altri, si cercano 4 medici anche per l’ospedale di Portoferraio, all’isola d’Elba: un geriatra, un igienista ed epidemiologo, un pediatra, un radiologo.