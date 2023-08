Servizio civile digitale, oltre 4.600 posti per giovani tra 18 e 28 anni

Firenze, 16 agosto 2023 - Oltre 4.600 posti, destinati a giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti legati a 76 programmi di intervento da realizzarsi in Italia. Sono questi i numeri del bando del servizio civile digitale al quale si può accedere presentando domanda entro le ore 14 del 28 settembre 2023. Un’opportunità per i giovani che faranno esperienza mettendo a disposizione dei vari enti le proprie competenze digitali, aiutando le persone a usare pc e smartphone per accedere ai servizi online, in particolare quelli delle pubbliche amministrazioni.

Tra i progetti che si svolgono nella regione, si segnalano quelli di Anci Toscana, 'Botteghe della salute', per il quale si cercano 70 operatori volontari in vari piccoli comuni della regione, da Cecina a Impruneta, da Montescudaio a Volterra, e di Avis Toscana, con [email protected] S, la sanità digitale a supporto della donazione di sangue e plasma, per il quale i posti vacanti sono 54, distribuiti nelle varie sedi toscane, tra cui quattro tra Arezzo e provincia, 15 nel fiorentino, quattro a Grosseto e provincia, cinque tra Livorno e provincia.

Altri 18 volontari saranno selezionati dal Comune di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, 24 dal Comune di Montevarchi, mentre in ambito sanitario, la Usl Sud Est, per il progetto 'Digitali si diventa' ricerca 38 giovani, la Fondazione toscana Gabriele Monasterio altri 10 posti per il progetto 'Tutto con un click 2.0', altri 38 nell'Usl Toscana Nord Ovest e 20 per il progetto 'Educazione al digitale: un click per la salute!' dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana.

I progetti hanno una durata di 12 mesi e prenderanno il via entro il 28 dicembre 2023. Alcuni prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità o un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi. Per lo svolgimento del servizio i giovani riceveranno un assegno mensile pari a 507,30 euro. Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

Per ulteriori informazioni: www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/7/scd-2023.