Sciopero venerdì 29 novembre, chi si ferma e quando in Toscana

Firenze, 28 novembre 2024 – Giornata di disagi e disservizi si prospetta quella di venerdì 29 novembre a causa dello sciopero generale di otto ore proclamato da Cgil e Uil e quello di 24 ore proclamato dai sindacati di base. E' stato invece ridotto a quattro ore, dalle 9 alle 13, lo sciopero dei trasporti, a seguito dell'ordinanza di precettazione del ministro Matteo Salvini. A Firenze sono confermate, a partire dalle 9.30, le due manifestazioni regionali, una di Cgil e Uil, con partenza da Santa Maria Novella e conclusione in piazza Poggi, e una dei sindacati di base, con corteo che partirà da piazza Puccini, per concludersi in piazza Dalmazia.

I servizi garantiti: treni e taxi

Non sono coinvolti dallo sciopero Trenitalia e Italo, i cui treni saranno regolari. Non scioperano neanche i tassisti. Il servizio taxi sarà regolare, traffico permettendo, in tutta la regione.

Autobus

A seguito della precettazione del ministero dei Trasporti Matteo Salvini, sono cambiate le fasce di garanzia del servizio autobus nella regione. Autolinee Toscane ha comunicato infatti che il servizio sarà garantito fino alle 8.59 e dalle 12.30 in poi.

Tramvia di Firenze

Lo sciopero in Gest inizierà alle 9.30 e finirà alle 13 per il settore movimento. In questa fascia oraria potranno verificarsi disservizi, ritardi o cancellazioni di corse. Al di fuori di questa fascia oraria il servizio tranviario di Firenze sarà regolare. Per i settori operai e impiegati lo sciopero sarà dalle 9 alle 13.

Trasporto aereo

Disagi dalle 10 alle 14 per chi vola. Lo sciopero è stato ridotto a quattro ore anche nel settore del trasporto aereo. Ritardi e cancellazioni dei voli si potranno verificare dunque anche negli aeroporti di Firenze e Pisa. Toscana Aeroporti fa sapere che “saranno tuttavia assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive”. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, i passeggeri possono consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa alla pagina “voli in tempo reale” o a contattare la propria compagnia aerea. Incrociano le braccia dalle 10 alle 14 anche i vigili del fuoco.

Sanità

Possibili disagi all’utenza in ospedali e distretti sociosanitari toscani si potranno verificare per l'intera giornata di venerdì 29 novembre. Ad essere garantiti solo i servizi essenziali. Come spiega l'Asl Toscana Sud Est, “potrebbero verificarsi sospensioni delle prestazioni e dell’attività degli ambulatori ma saranno assicurate le prestazioni in urgenza come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero”.

Scuola, università, uffici postali

A rischio per tutta la giornata di venerdì i servizi scolastici e universitari e possibili disagi per chi si reca negli uffici pubblici e postali o agli sportelli Inps.

Smaltimento rifiuti

Disservizi in vista in tutta la Toscana anche per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ad essere garantiti per la giornata del 29 novembre solo i servizi minimi essenziali: raccolta e trasporto rifiuti definiti pericolosi, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, caserme e carceri, pulizia di mercati, aree sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale. Saranno anche garantite le attività di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, raccolta siringhe per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria, oltre al ripristino di condizioni di sicurezza e agibilità stradale e al servizio di centralino. Alia Multiutility fa sapere che “attiverà, a partire dal giorno successivo, tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile”. Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio del call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). È anche possibile collegarsi al portale web, www.aliaserviziambientali.it.