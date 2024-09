Pagamento pensioni ottobre 2024 in Toscana, tutto quello che c'è da sapere

Il primo ottobre 2024 saranno erogate dall'Inps le oltre 1,1 milioni di pensioni in Toscana. Il pagamento, comprensivo di tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali, sarà effettuato in un’unica soluzione. Nella regione l’importo medio delle pensioni supera di poco i 1.100 euro.

Per chi riceve la pensione in contanti, è prevista una limitazione: solo gli importi fino a 1.000 euro netti possono essere ritirati presso gli uffici postali. Se la somma dovuta supera questo importo, il beneficiario dovrà fornire all’Inps le coordinate bancarie per ricevere il pagamento sul conto corrente. La comunicazione delle nuove coordinate può essere facilmente fatta online tramite il portale INPS, utilizzando il servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.