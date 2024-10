Assicurazioni contro le calamità naturali, cosa coprono e quanto costano

Firenze, 21 ottobre 2024 - Con l’aumento degli eventi meteo straordinari, che determinano allagamenti, frane e cadute di alberi, il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha proposto di rendere obbligatorie le assicurazioni contro le calamità naturali per i proprietari di immobili. Confedilizia, come sottolinea la presidente toscana Barbara Gambini, “ha espresso fin da subito parere contrario”. Al di là delle discussioni in corso, vediamo cosa coprono e quanto costano queste polizze, che oggi sono poco diffuse: solo il 6% delle abitazioni in Italia ha una copertura contro eventi catastrofali, secondo i dati dei Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicurative.