Continua l’avanzata di Satispay. Zero commissioni e niente pos, il segreto è la semplicità

Quasi 4 milioni di persone che la utilizzano quotidianamente per effettuare transazioni, che nel 2022 hanno raggiunto un volume pari a 1,1 miliardi di euro. Numeri importanti che però non bastano a raccontare la realtà di Satispay, società italiana che ha sviluppato e gestisce l'omonima app per il pagamento digitale e il trasferimento di denaro tramite internet.

Dal 2013, anno della sua fondazione, a oggi il gruppo ha infatti visto crescere in maniera esponenziale l’utilizzo della sua tecnologia sia da parte degli utenti, che non devono pagare commissioni negli acquisti o nelle ricariche automatiche, sia da parte degli esercenti (oltre 262 mila quelli che l’hanno già adottata) i quali non hanno canoni mensili o commissioni per micropagamenti sotto i 10 euro.

A fare la differenza, però, non sono solo i costi ma la semplicità di utilizzo di questo sistema: non servono pos a cui avvicinare carte o telefonini, tutto viene gestito attraverso un’app molto intuitiva e un QR code. Così, sia che si voglia pagare un semplice caffè al bar sia che si decida di versare la propria quota per una regalo di gruppo o restituire i soldi a un amico, è sufficiente selezionare il beneficiario, scrivere la cifra e fare clic su “paga”.

D’altronde se la pandemia ha sicuramente dato un’accelerazione all’utilizzo dei pagamenti elettronici, è fuor di dubbio che questi siano ormai diventati una parte integrante della vita di ognuno di noi, come dimostra, ad esempio, il fatto che si è via via alzato l’importo medio dei pagamenti stessi.

Secondo una ricerca dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, l’anno scorso il transato attraverso questi nuovi metodi ha registrato una crescita del 18%. La stessa indagine evidenza anche come il 73% di quelli effettuati in negozi senza l’utilizzo del sistema NFC (carta o smartphone, per intenderci) siano passati proprio attraverso Satispay. Dunque in una società sempre più connessa questa innovazione disruptive ‘made in Italy’ sta conquistando rapidamente nuovi settori merceologici, cultura e spettacoli compresi.

Ormai non è più raro acquistare un biglietto del cinema o del teatro attraverso questa app, che allo stesso tempo permette anche di effettuare ricariche istantanee per altre applicazioni, da quelle dei distributori automatici a quelle per i parcheggi o dei trasporti pubblici. Inoltre con lo stesso “borsellino elettronico” è pure possibile pagare bollettini, il bollo auto/moto e persino la Pubblica amministrazione.

Ma non finisce qui. Satispay, che lo scorso settembre è diventata un unicorno (superando la fatidica quota della valutazione da un miliardo di euro), ha deciso di espandersi. È quindi sbarcata prima in Lussemburgo, poi in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Da pochi mesi è attiva pure in Francia in città come Metz, Mentone, Thionville, Nizza. L’obiettivo è ampliare il network di esercenti e utenti per creare una rete unica europea che renda più semplici e vantaggiose le transizioni per gli uni e gli altri. Insomma ancora una volta il ‘made in Italy’ sembra essere partito alla conquista del mondo.