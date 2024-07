Grandine, alluvioni e bombe d’acqua: quanto costa la polizza auto eventi naturali

Firenze, 9 luglio 2024 – Se la propria auto viene danneggiata dalla grandine o da una bomba d’acqua, la rc auto obbligatoria non basta a proteggersi. La responsabilità civile copre infatti soltanto i danni causati a terzi in caso di incidente stradale. Chi invece subisce un danno all’auto a causa di eventi naturali può chiedere un indennizzo alla propria assicurazione soltanto se ha anche una copertura accessoria “eventi naturali”. Ma quanto costa? Altroconsumo ha valutato i premi medi delle compagnie che la offrono in 11 città italiane. Il profilo di riferimento è un assicurato di 44 anni con classe di rischio Cu 1. La seconda città più conveniente, dopo Roma e a pari merito con Cagliari, è risultata Firenze, dove una polizza per proteggersi dai danni da eventi naturali costa solo 98 euro, contro il premio medio di 276 euro rilevato a Venezia.

Come risparmiare sulla polizza

Tendenzialmente, suggerisce Altroconsumo, si riesce a risparmiare se la polizzaper coprire il danno da eventi naturali si inserisce nel pacchetto rc auto, furto e incendio. Se invece si fa una polizza a parte, allora il costo aumenta. Per esempio a Firenze dai 98 euro, di media, si sale a 105. Un modo per risparmiare è anche confrontare le offerte delle diverse compagnie assicurative. Scegliendo quella più conveniente si paga fino al 25% in meno rispetto al premio medio.

Cosa copre la polizza eventi naturali

La polizza eventi naturali copre i danni riportati dalla propria auto a causa di condizioni atmosferiche eccezionali, che possono essere grandinate, nevicate, inondazioni, esondazioni, alluvioni, frane e smottamenti, uragani, trombe d’aria, cicloni, mareggiate violente, tifoni, valanghe.