Prezzi della benzina in Toscana mai così alti da agosto. Accise e petrolio, cosa cambia

Firenze, 25 gennaio 2025 – Tempi duri per gli automobilisti. Con l’inizio del nuovo anno, anche i prezzi di benzina e gasolio hanno subito gli inevitabili aumenti. Secondo la Reuters, l’aumento del costo del petrolio dipende dalle nuove sanzioni degli Stati Uniti alla Russia, che taglieranno le forniture di greggio fino a 700mila barili al giorno. Altro pericolo è l’arrivo dei dati sull’inflazione negli Usa, che potrebbero scombussolare ulteriormente il mercato.

Aumenta il gasolio, cala la benzina

E poi c’è la questione delle accise. In una svolta significativa per la politica fiscale sui combustibili, la Commissione Finanze del Senato ha recentemente approvato un disegno di legge destinato a rivedere le accise applicate sui carburanti a partire dall'anno corrente. Questa misura ha due obiettivi: il finanziamento del trasporto pubblico e il miglioramento della sostenibilità ambientale. Il cuore della riforma consiste in un graduale aumento dell'accisa sul gasolio, che oscilla tra uno e due centesimi per litro, bilanciato da una corrispondente diminuzione di quella sulla benzina.

Tale equilibrio ha lo scopo di equiparare le accise sui due principali combustibili fossili entro il 2030. Questa strategia risponde alle sollecitazioni dell'Unione Europea, che invita i Paesi membri ad allineare le politiche fiscali alle esigenze ambientali, considerando l'impatto ecologico dei combustibili in uso.

I prezzi di benzina e gasolio nel 2025 in Toscana

Secondo i dati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in Toscana alla data di oggi, 25 gennaio 2025, è di 1,825 euro al litro al self service, mentre quello del gasolio è stimato in 1,740 euro al litro, sempre al self service. Per quanto riguarda invece il Gpl, si parla di 0,726 euro al litro. Infine il metano si attesta a quota 1,556 euro al litro.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio del gasolio si attesta a 1,852 euro al litro, mentre quello della benzina sfiora i 2 euro: 1,926 euro al litro. Sul fronte Gpl e Metano, i prezzi sono rispettivamente di 0,869 e 1,534 euro al litro.

Il confronto con il 2024

Gli automobilisti, sul finire dello scorso anno, si erano abituati a pagare assai di meno. Il prezzo medio del carburante in Toscana, sempre secondo i dati del Ministero, era infatti decisamente inferiore. A dicembre un litro di benzina costava, al self service, 1,756 euro al litro, mentre il gasolio si attestava a 1,654 euro. Il Gpl costava 0,739 euro al litro, il metano 1,406. Per ritrovare prezzi così alti come in questo inizio del 2025 bisogna quindi risalire fino allo scorso mese di agosto, quanto un litro di benzina al self service costava in Toscana 1,817 euro al litro.

La reazione del Codacons sull’aumento delle accise sul gasolio

"Nel contesto italiano, ben il 41,5% delle vetture possedute dalle famiglie sono alimentate a gasolio – osserva l'associazione –. L’incremento, gravato dall'Iva, rappresenta un aggravio economico considerevole per la vasta schiera di italiani che quotidianamente si affidano a un'automobile diesel per i propri spostamenti. Nel dettaglio, si rileva come nel 2024 siano 16,7 milioni le auto diesel in circolazione in Italia. Un aumento delle accise di 1 centesimo al litro determinerebbe un incremento di costo di 0,61 euro per un pieno di 50 litri, considerando l'Iva sulle accise”.

Codacons stima così che, su base annua, tale aumento si tradurrebbe in un esborso aggiuntivo complessivo di 245 milioni di euro per i proprietari di auto a gasolio, cifra che salirebbe a 490 milioni di euro se le accise fossero aumentate di 2 centesimi al litro.