Premio internazionale per catamarano Perini

Il catamarano a vela Perini Navi Art Explorer di 47 metri si è aggiudicato il premio "Multihull of the Year" ai Boat international design & innovation Awards 2025 che celebrano architettura, stile, design e innovazione tecnologica nella nautica. Lo rende noto The Italian Sea Group (Tisg). La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri a Kitzbühel, in Austria, durante il Superyacht Design Festival, di fronte a una giuria internazionale di esperti del settore. Progettato dall’architetto Axel De Beaufort e Guillaume Verdier, si spiega, Art Explorer è il più grande catamarano a vela in alluminio al mondo con una lunghezza di 47 metri, una larghezza di 17,30 metri e un imponente piano velico in carbonio con albero alto 55 metri. "Questo prestigioso riconoscimento è la testimonianza del nostro impegno costante nell’innovazione stilistica e tecnologica" ha detto Giovanni Costantino, founder & ceo di The Italian Sea group.