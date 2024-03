Pmi, 10 milioni di euro da Confesercenti Toscana e Italia Comfidi

Firenze, 18 marzo 2024 – Sono 10 milioni di euro, fino ad un massimo di 200mila euro a impresa, le risorse messe a disposizione da Confesercenti Toscana e Italia Comfidi alle imprese toscane. «E' una sorta di pacchetto 'tutto compreso' per cui, insieme all'azienda, costruiremo il fabbisogno finanziario, il rating, il business plan, l'istruttoria, la dimensione e il costo della garanzia, servizi e tasso di interesse e, infine, erogheremo il taglio del finanziamento adeguato», ha spiegato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, nel corso del convegno “Credito 2.0, Prospettive di crescita dell’economia toscana e l’innovazione del credito”, che si è svolto oggi nella sede della Camera di commercio di Firenze.

Secondo l'analisi dell'associazione di categoria, i 240 miliardi di euro erogati dalle banche alle imprese nei 20 mesi più acuti del periodo Covid sono sostanzialmente debiti e, finite le emergenze, i preammortamenti, le sospensioni e così via, devono essere restituiti a costi molto più alti. Il segnale molto forte della difficoltà delle imprese si è manifestato negli ultimi mesi: da un lato il Pil registrava alcuni miglioramenti, dall'altro si verificavano un crollo dei consumi interni e un repentino deterioramento della capacità di rimborsare i debiti da parte delle aziende. Il tasso di deterioramento del credito alle imprese ha superato per la prima volta i valori pre-Covid toccando il 3,1% a fine 2023, con un aumento del 50% sul 2022.

«Le condizioni che abbiamo di fronte - ha sottolineato Gronchi - non si ripeteranno mai più. Abbiamo a disposizione le risorse del Pnrr, il più potente piano di investimenti che l'Europa ha messo in campo dal dopoguerra a oggi, e le risorse della programmazione europea. Oltre 2 miliardi che stanno arrivando in Toscana in questi anni». «Ognuno deve fare la propria parte e per quanto ci riguarda, come Confesercenti, abbiamo investito sul credito a livello nazionale in maniera massiccia, facendolo diventare uno degli asset e delle leve più importanti nel sostegno alle imprese», ha concluso il presidente di Confesercenti Toscana.

Al convegno sul credito hanno partecipato Pierpaolo Brunozzi, responsabile strumenti di garanzia e agevolazioni Mcc, Leonardo Marras, assessore alle attività produttive della Regione Toscana, Emilio Quattrocchi, amministratore delegato Italia Comfidi e Cassa del Microcredito, Tito Nocentini, responsabile direzione Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.