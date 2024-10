Connessione veloce dappertutto. Open Fiber, nuovi investimenti: e la fibra arriva nei piccoli centri

Siena, 7 ottobre 2024 – Crescono i collegamenti internet veloci nella provincia senese. E proprio per evidenziare il legame con queste aree e l’impegno nelle zone collinari e meno urbanizzate, Open Fiber, operatore wholesale only (all’ingrosso), ha deciso di sostenere come sponsor l’Eroica, la gara nata per rievocare e celebrare il ciclismo di un tempo, con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche con biciclette e abbigliamento d’epoca. L’Eroica tocca infatti molti Comuni bellissimi ma poco popolosi, dove avere una connessione rapida è stato per molti anni problematico: adesso, al contrario, diverse di queste zone possono contare sul servizio. A fare il punto sui cantieri è Claudio Cardarelli responsabile lavori in Toscana di Open Fiber.

Come procedono i lavori di open fiber nella regione?

“Quello svolto in questi anni in Toscana è stato un lavoro di squadra, non solo da parte nostra, ma anche grazie a tanti sindaci che hanno colto l’opportunità della fibra ottica e che si sono attivati per agevolare i lavori. Un grande sforzo è stato fatto anche dagli uffici tecnici dei Comuni, che ci hanno affiancato operativamente nella costruzione della nuova infrastruttura e da Regione Toscana che ci ha supportato nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e nel dialogo con i comuni. Al momento i cittadini possono chiedere l’attivazione del servizio a uno dei nostri operatori partner in 203 Comuni. In totale sono state connesse in banda ultra larga oltre 270mila unità immobiliari tra case, uffici e negozi, di cui circa 200mila in Ftth”.

Quali sono state le maggiori difficoltà nella realizzazione della rete?

“Sono numerose. Si va dagli aspetti burocratici alla carenza di manodopera. Il lavoro fatto è stato tanto: bisogna considerare che la nostra infrastruttura non completa qualcosa di già esistente, ma realizza un’opera completamente nuova e tecnologicamente molto avanzata. Basti pensare che la tecnologia Ftth, cioè la rete completamente in fibra ottica che raggiunge le case, è la stessa delle grandi metropoli italiane e internazionali. Per noi è una soddisfazione pensare che oggi piccoli borghi come Murlo o Buonconvento, per fare un esempio, in termini di connettività hanno la stessa rete di Milano, Roma o perfino New York”.

Quale è lo stato di avanzamento dei lavori in provincia di Siena?

“Per quanto riguarda il piano Bul (Banda Ultra Larga) al momento in provincia di Siena abbiamo connesso 24 Comuni, per un totale di circa 41mila unità immobiliari tra case uffici e negozi, in cui i cittadini possono già richiedere l’attivazione del servizio ad uno dei nostri operatori partner. In altri Comuni stiamo ancora lavorando cercando di accelerare al massimo i tempi”.

Prevedete un’estensione della rete oltre al lavoro già fatto?

“Sì, come open Fiber abbiamo vinto anche il bando per estendere ulteriormente la banda ultralarga nei Comuni toscani. Si tratta del Piano Italia a un giga, finanziato con i fondi del Pnrr, e nel caso della provincia di Siena vedrà coinvolti tutti i Comuni”. In provincia di Siena, Open Fiber ha previsto (Piano Bul) oltre 60mila unità immobiliari in fibra ottica ultraveloce Ftth, con lavorazioni già completate in 28 comuni e servizi di connettività già attivabili, come già detto, in 24. Per il Piano Italia 1 Giga sono invece previsti, sempre nel senese, oltre 31mila civici (circa 48mila unità immobiliari) in fibra ottica ultraveloce Ftth, con un investimento complessivo stimato in 35 milioni di euro: tutti i Comuni della Provincia di Siena saranno interessati dai lavori.