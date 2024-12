Mutui in Toscana, cresce la domanda. Importo medio richiesto 136mila euro

Firenze, 2 dicembre 2024 – Con la discesa dei tassi, si inverte la rotta della domanda dei mutui. Secondo l'indagine di Facile.it e Mutui.it nei primi dieci mesi 2024 le richieste di finanziamento raccolte online in Toscana sono aumentate del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Guardando all’identikit di chi ha presentato domanda di mutuo, emerge che l’importo medio richiesto nei primi dieci mesi del 2024 ha superato i 136mila euro, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sale anche il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 24% del 2023 al 32% del 2024.

La situazione provincia per provincia

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Toscana emergono delle differenze a livello locale: Firenze è la provincia toscana dove è stato rilevato l’importo medio più alto (151.106 euro), seguita da Lucca (141.466 euro); sul gradino più basso del podio troviamo Siena (136.074 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano, a breve distanza tra di loro, le province di Pisa (131.849 euro), Prato (131.093 euro), Grosseto (129.322 euro) seguite ancora da Massa-Carrara (127.262 euro) e Pistoia (126.626). Chiudono la graduatoria regionale le province di Livorno (124.884 euro) e Arezzo (119.605 euro).

I tassi migliori sul mercato dei mutui

Secondo l'ultimo bollettino di Crif, azienda specializzata in sistemi di informazioni e analisi creditizie, la media dei migliori mutui a tasso variabile continua dunque a contrarsi, dal 4,3% del secondo trimestre 2024 al 4,1% nel terzo trimestre per arrivare al 3,8% di inizio ottobre. Le aspettative, spiega Crif, sono per ulteriori riduzioni dei tassi di riferimento nel corso dei prossimi trimestri - con futures sugli indici Euribor che stimano un Euribor 3 mesi all’1,90% a fine 2025 - che potrebbero dunque spingere verso un’accelerazione della ripresa delle erogazioni mutui nel corso dei prossimi trimestri.

Entrando nel dettaglio delle migliori offerte di mutuo a tasso fisso e a tasso variabile presenti oggi sul mercato, prendendo in considerazione un esempio tipico di mutuo per acquisto casa – mutuo di importo 140mila euro, con valore immobile 220mila e durata 25 anni – un richiedente di 35 anni può oggi rilevare un migliore tasso fisso pari al 2,96% e ottenere una rata mensile di 645 euro. Per la stessa operazione la migliore offerta di mutuo a tasso variabile presenta oggi un tasso variabile del 4,29% con una rata mensile di 739 euro, superiore di 94 euro rispetto alla rata dell’omologo mutuo a tasso fisso.