La ministra francese Grégoire in Toscana, incontro con gli artigiani di Cna

Firenze, 16 aprile 2024 – Tappa toscana per Olivia Grégoire, ministro delegato delle piccole e medie imprese, del commercio, dell'artigianato e del turismo della Francia, che ieri ha visitato gli stabilimenti dell'industria del tessile e dell'abbigliamento Beste a Cantagallo e a Prato e oggi, 16 aprile, ha incontrato il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini, e i rappresentanti di Cna Federmoda.

Grégoire - che proseguirà poi per Milano, dove visiterà il laboratorio urbano D-house e il Kering Material Innovation Lab per poi incontrare il presidente di Sistema moda Italia Sergio Tamborini e intervenire all'apertura della mostra 'Nuancier nomade - Mobilier estampillé Le French Design 100 – è venuta in Italia, come lei stessa ha spiegato, per comprendere «come i distretti locali permettono di diventare una vera forza del tessuto industriale», come le pmi fanno fronte a criticità quali «l'inflazione, l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia», come «mantenere l'efficacia della catena del valore, e come sensibilizzare i giovani e le persone prossime alla pensione alla questione del passaggio generazionale». Un tema, quest'ultimo, molto sentito in Francia, dove, ha spiegato il ministro, «da qui a 10 anni abbiamo circa 400mila imprese che dovranno affrontare il passaggio generazionale: questo passaggio è una sfida strategica, molto importante per l'economia francese, ma a livello più ampio per l'economia europea».

«È interessante vedere come i francesi, nonostante la loro potenza nel settore moda data dalla proprietà di grandi brand, siano interessati a comprendere la forza che il nostro Paese esprime nel tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature grazie al sistema diffuso di artigianato e pmi», ha sottolineato il presidente nazionale di Cna Federmoda, Marco Landi. «Ringraziamo la ministra Olivia Grégoire e la delegazione del governo francese - ha detto il presidente di Cna Toscana Luca Tonini, che ha donato al ministro un vaso artigianale realizzato dalla ceramista Sandra Pelli di Pelago - per aver scelto Federmoda e Cna Toscana per questo incontro. Come Cna Toscana ci stiamo adoperando per sostenere il sistema moda toscano in questo periodo di difficoltà. Sono convinto che per uscire dalla crisi una delle strade sia quella di attuare collaborazioni, non solo a livello nazionale, ma anche con gli altri paesi europei, primo fra tutti proprio la Francia con cui da sempre le nostre imprese hanno una particolare affinità. Mi auguro che questo sia il primo passo per una collaborazione forte e continuativa».

Presenti all'incontro anche Chris Chenebault, capo dell’ufficio delle imprese, del turismo e del consumo del Gabinetto, Loan Nguyen, capo aggiunto del gabinetto, Florian Khichane, consigliere speciale per la comunicazione, Sylvain Maisonneuve, consigliere per il commercio, Laurent Aumercier, addetto alla sicurezza, Guillaume Rousson, console generale di Firenze dell'Ambasciata di Francia in Italia e Federica Mercanti, addetta economica dell'Ambasciata di Francia in Italia.