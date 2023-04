Isee precompilato, come presentare la domanda in autonomia

Firenze, 18 aprile 2023 – Basta code agli sportelli e viaggi a vuoto (per mancanza di documenti) ai caf o agli intermediari abilitati. A facilitare la vita dei cittadini c'è l'Isee precompilato online, che si può integrare con i dati mancanti e inviare con una procedura esclusivamente telematica. L'Inps ha infatti messo a disposizione il nuovo portale unico attraverso il quale è possibile presentare la Dsu, la dichiarazione sostitutiva unica, rimanendo a casa e ottenendo l'attestazione in tempi molto brevi. Ecco come funziona.

Cos'è l'Isee precompilato

L'Isee precompilato non è altro che la Dsu che contiene dati autodichiarati dal cittadino e altri precompilati forniti da Agenzia delle Entrate e Inps. Oltre al vantaggio di poterla inviare all'Inps direttamente online, da casa, senza recarsi al caf, il cittadino non deve cercare la documentazione relativa ai dati patrimoniali e reddituali. Inoltre, se si conferma quanto precompilato da Inps e Agenzia delle Entrate si evitano eventuali segnalazioni di omissioni o difformità.

I dati precompilati

Nella Dsu i dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano: il reddito complessivo Irpef e altri redditi, le spese sanitarie per i disabili, il contratto di locazione, il patrimonio immobiliare e mobiliare detenuto in Italia, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a Irpef erogati direttamente dall’Inps, nei casi previsti dalla normativa. Tutti i dati precompilati possono essere accettati o modificati, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’Inps e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali. Sarà necessario dare l’assenso al precaricamento in automatico dei dati che vengono prelevati dall’ultima Dsu presentata all’Inps.

Come si compila la Dsu

Una volta entrati nel nuovo portale e dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali, sarà possibile consultare una dichiarazione già presentata oppure compilarne una nuova selezionando una o più opzioni tra le prestazioni che si intendono richiedere (per esempio: assegno unico e reddito di cittadinanza). In base alle scelte effettuate, sarà proposta in automatico la Dsu mini o la Dsu integrale, necessaria per richiedere l’Isee università, l’Isee socio-sanitario in presenza di disabili anche ricoverati, l’Isee minorenni in presenza di genitori non coniugati e non conviventi. Con la Dsu integrale è quindi possibile ottenere contestualmente più indicatori, presentando una sola dichiarazione e la modalità di Isee precompilato offre il grande vantaggio di avere immediatamente l’attestazione Isee.

Nell'Isee precompilato il cittadino, una volta fatto l'accesso tramite Spid, Cie o Cns, dovrà autodichiarare, nel caso non sia già presente, la composizione del nucleo familiare, oltre agli altri dati eventualmente non disponibili negli archivi amministrativi. Più in dettaglio, per ottenere la Dsu precompilata è necessario compilare la composizione del nucleo familiare e autodichiarare di aver acquisito le delega per ciascuno di essi, indicando il numero della tessera sanitaria e la relativa scadenza. C’è un’alternativa, che semplifica la procedura: ogni componente maggiorenne del nucleo accede al sistema Isee con il proprio Spid e acquisisce l'autorizzazione alla precompilazione dei dati.

Verifica dello stato della Dsu

Accedendo all'Isee precompilato è possibile anche consultare lo stato della propria Dsu, che può risultare elaborata e quindi il cittadino può procedere con la richiesta dell'attestazione, sospesa, cioè sono stati riscontrati degli errori e quindi o si correggono i dati o si annulla la Dsu, oppure bloccata, cioè sono stati superati i tre tentativi per inserire i dati di riscontro. In quest'ultimo caso si dovrà ripetere l’operazione o proseguire nella modalità non precompilata.