Vacanze anziani, come richiedere il contributo e prenotare. La guida

Firenze, 15 aprile 2023 - Mare, montagna e località termali: sono le destinazioni dei soggiorni estivi per gli anziani fiorentini autosufficienti, che vogliono trascorrere alcuni giorni in vacanza fuori città la prossima estate. Dal 20 aprile, come è stato spiegato dal Comune, è possibile prendere un appuntamento telefonico per iscriversi ai soggiorni dedicati alla terza età nelle località di Lido di Camaiore, Viareggio, Rivazzurra di Rimini, Misano Adriatico, Rimini Marina Centro, Pian degli Ontani, Cavedago, Abbadia San Salvatore e Forio d’Ischia.

Le iscrizioni per i prenotati, che usufruiranno del contributo del Comune, inizieranno dall’8 maggio, mentre le iscrizioni per chi paga l’intera quota del soggiorno inizieranno il 15 maggio. Per iscriversi è necessario presentare un documento d’identità e il codice fiscale. “Tornano anche quest’anno i soggiorni estivi per gli anziani fiorentini autosufficienti - ha detto l’assessore al welfare Sara Funaro - iniziativa di grande importanza per la salute fisica e mentale dei cittadini da 60 anni in su. Questi soggiorni sono un vero toccasana per questa fascia di popolazione, anche dal punto di vista della socializzazione. Cambiare aria e trasferirsi in un luogo di villeggiatura per trascorrere alcuni giorni lontani dalla città e dalla routine è il modo migliore per rilassarsi e per fare conoscenze nuove. Allacciare nuovi rapporti personali, conoscersi e conformarsi con altre persone è una piacevole occasione per arricchirsi a livello personale e culturale”.

“Siamo certi che questi soggiorni estivi per l’età libera riscuoteranno successo perché rispondono a un bisogno vero - hanno detto i cinque presidenti dei Quartieri - e perché torniamo a dare un’opportunità di vacanza insieme ai cittadini meno giovani dei nostri quartieri, della nostra città. Queste vacanze per le persone dell’età libera sono effettivamente un momento molto significativo di benessere, di svago e di socializzazione. È una tradizione del Comune e dei Quartieri di Firenze che portiamo avanti convintamente”.

I soggiorni estivi per la terza età sono riservati a tutte le persone autosufficienti residenti a Firenze che hanno compiuto i 60 anni di età. È possibile richiedere un contributo sulla base del valore dell’indicatore Isee valido per l’anno 2023. La dichiarazione del valore Isee non è necessaria per chi paga l’intera quota del soggiorno. Le informazioni e le prenotazioni per le iscrizioni, si potranno prendere a partire da giovedì 20 aprile, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti numeri telefonici: Quartiere 1, 2 e 3: 333/3313268 - 334/6987195 - 338/4702632; Quartiere 4: 055/2767118 - 338/4909651; Quartiere 5: 055/2767014 - 338/4702751.

Niccolò Gramigni