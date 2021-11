Roma, 27 novembre 2021- All’interno della riforma fiscale in discussione al Parlamento, una parte importante è rappresentata dalla revisione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, cioè le imposte che i cittadini pagano prevalentemente in busta paga o sulla pensione. Con la legge di bilancio è stato stanziato un fondo di 7 miliardi con lo scopo di lavorare sulla riduzione del cuneo fiscale, ovvero sulla differenza tra quanto il datore di lavoro versa come stipendio lordo e quanto arriva netto in busta paga. Altroconsumo ha fatto delle simulazioni per capire chi si troverà davvero uno stipendio più alto.

Circa un terzo degli italiani che pagano l'Irpef è nella fascia di reddito tra i 20 e i 26mila euro, un altro terzo tra i 26 i 30mila e la restante tra i 30 e i 50mila euro. E' proprio quest'ultima fascia di contribuenti che potrebbe avere i maggiori vantaggi dalle nuove aliquote.

Le aliquote

La nuova Irpef sarà calcolata su quattro aliquote, mentre ora sono cinque. In attesa dell'emendamento alla legge di bilancio, fa presente Altroconsumo, la nuova Irpef dovebbe cambiare così: dalla fascia da 0 a 15mila euro di reddito lordo dichiarato, l'aliquota resterebbe la stessa, al 23 per cento. Nella fascia da 15mila a 28mila euro l'aliquota scenderebbe dal 27 al 25 per cento, mentre da 28mila a 50mila da 38 a 35 per cento. Salirebbe da 38 a 43 l'aliquota tra 50 e 55mila euro e da 41 a 43 per cento quella tra 55mila e 75mila euro. Infine, oltre i 75mila euro di reddito lordo l'aliquota resterebbe al 43 per cento.

Le simulazioni

Secondo Altroconsumo chi percepisce un reddito lordo annupo di 20mila euro andrebbe a prendere in busta paga o nella pensione 100 euro in più, 200 euro per 25mila euro, 320 per 30mila euro di reddito, 470 per 35mila euro, 620 per 40mila euro, 770 per 45mila euro e a 50mila euro il picco di risparmio sull'Irpef con 920 euro. Si scende a +670 euro con reddito a 55mila euro, +570 a 60mila euro, 470 euro in più a 65mila euro, 370 euro per 70mila euro, 270 euro dagli 80mila in su. Su queste simulazioni potranno però incidere la no tax area, le detrazioni da lavoro e da pensione, l’eliminazione (e assorbimento) del bonus taglia cuneo fiscale da 100 euro attualmente in vigore e gli effetti dell’assegno unico al figlio per i genitori.