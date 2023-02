Imprese, in Toscana meno di una su quattro è a guida femminile

Imprenditrice

Firenze, 8 febbraio 2023 - Le imprese rosa nella regione sono meno di una su quattro, pari al 23% delle 350mila le imprese attive in Toscana. In linea il territorio fiorentino, dove si contano 20.300 imprese femminili attive, pari al 22,3% del totale, con netta prevalenza in servizi, commercio e manifatturiero. Nel terzo trimestre 2022 e rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo i dati Irpet, gli avviamenti al lavoro in Toscana delle lavoratrici, pur essendo maggiori in valore assoluto di quelli degli uomini (105.515 contro 101.701) sono rimasti stabili (-0,5%), dopo l'incremento di oltre il 14% che ha caratterizzato il 2021 e la flessione del 7,5% dell'anno della pandemia rispetto al 2019. Nel terzo trimestre 2022 il tasso di disoccupazione femminile (5,1%) è superiore a quello degli uomini (4,5%), pur essendo calato in modo deciso, in quanto era al 9,5% nell'ultimo trimestre 2021. A fine 2021 le donne toscane disoccupate risultavano circa 71mila. Se si allarga l'orizzonte al quadro italiano, il nostro Paese risulta maglia nera in Europa per il tasso di occupazione delle donne tra i 25 e i 49 anni in coppia con figli a carico. "È certamente un bene per tutto il sistema che un capitale...