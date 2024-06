Galilei, cantiere in fase di decollo. Farà volare 7 milioni di passeggeri

La data da segnare in rosso per l’aeroporto di Pisa è il 22 luglio quando aprirà finalmente il cantiere che rivoluzionerà l’aerostazione. E’ la data annunciata ieri dall’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, per dare il via alla completa trasformazione dello scalo pisano come fin qui l’abbiamo conosciuto. Nei prossimi 27/28 mesi, con tre distinte fasi di lavorazione, sarà realizzato il nuovo terminal capace di far volare Pisa almeno 6-7 milioni di passeggeri annui con un investimento complessivo di 70 milioni di euro.

"Dopo i lavori propedeutici dei mesi scorsi - ha spiegato Naldi - adesso può partire l’intervento vero e proprio che si svilupperà in tre fasi per consentire che l’operatività aeroportuale non sia mai intralciata dalle attività di cantiere. A lavori conclusi la superficie del terminal passerà da 39.500 a 50.600 metri quadrati (+28%) e i lavori saranno realizzati in-house dalla società controllata Toscana aeroporti Costruzioni, coniugando l’attesa crescita del traffico aereo con l’offerta di servizi elevati, migliorando la gestione dei flussi dei passeggeri in arrivo e in partenza".

La prima fase, durata stimata circa un anno, prevede la costruzione di un nuovo edificio di 7.100 mq destinato a ospitare al piano terra gli arrivi con il mantenimento, nella fase dei lavori, dell’operatività aeroportuale. La seconda durerà 11 mesi, durante i quali sarà ristrutturato l’attuale terminal arrivi (circa 6.700 mq) e contestualmente si procederà alla ristrutturazione del primo piano dello scalo (1.580 mq), creando un nuovo collegamento verticale, una sala vip e una hall di controllo passaporti e che diventerà lo spazio delle operazioni di partenze.

L’ultima fase (4/5 mesi) servirà a ristrutturare il terminal partenze (circa 3.680 mq) e contestualmente al primo piano verrà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco extra Schengen. "E’ un intervento ambizioso - ha osservato Naldi - con una forte attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica". E il sindaco Michele Conti ha salutato con soddisfazione il via al cantiere vero e proprio "perché consentirà al nostro terminal di essere finalmente adeguato al traffico del principale aeroporto della Toscana: alla società chiediamo solo di rispettare i tempi previsti".

Per il governatore Eugenio Giani "i lavori saranno il viatico per il potenziamento della Fi-Pi-Li ma mi aspetto anche un adeguamento della linea ferroviaria tra Pisa e Firenze – spiega – Anche io come il sindaco sono concentrato sulle scadenze del cronoprogramma indicate dalla società aeroportuale: un investimento importante che consentirà al sistema aeroportuale toscano di crescere in armonia tra Pisa e Firenze". Mentre il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci ha chiesto a Toscana Aeroporti "di avviare, una volta ultimato il nuovo terminal, l’ipotesi esplorativa di trasformare finalmente il ‘Galilei’ in aeroporto intercontinentale". Ma per fare decollare il traffico servirà anche altro. Ne è convinto Naldi: "A dare una spinta importante potrebbe contribuire la presenza di maggiori collegamenti ferroviari. Treni veloci che colleghino la città a Firenze all’alba, di notte e alcuni anche durante il giorno, perché, con tutto il rispetto per i pendolari, crediamo che anche in orario diurno si potrebbero programmare alcuni treni, tre o quattro, che sulla tratta Pisa-Firenze facciano una o al massimo due fermate. Su questo però finora ferrovie è restia". Ha provato Giani a tendere una mano alla società "promettendo anche l’impegno della Regione" pur precisando che "su questo anche il Governo nazionale e, in particolare il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, deve fare la sua parte".