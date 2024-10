Firenze, in vendita per 4 milioni di euro hotel a tre stelle

Firenze, 16 ottobre 2024 – Tre piani, otto garage, ascensore, per un totale di 800 metri quadrati. Questa la descrizione che si legge nell'annuncio pubblicato su Idealista e che riguarda la vendita di un albergo a tre stelle a due passi dai lungarni e dal piazzale Michelangelo. Si tratta dell'edificio, costruito nel 1900, che si trova in via San Bernardino da Siena 47n. Costo 4 milioni di euro. Più in dettaglio, l'immobile è costituito da 18 camere con bagno privato, due sale colazione, bar, reception, parcheggio e giardino privato. E' arredato con mobili stile liberty ed è da rimodernare.

La struttura si aggiunge ad una serie di edifici di lusso in vendita a Firenze. Tra questi, a 6 milioni di euro circa, è in vendita sul sito Idealista un boutique hotel in zona San Marco, con vista sul Duomo, tre piani per 450 metri quadrati.

Come però rileva il portale immobiliare, dopo il boom registrato durante la pandemia e dopo aver raggiunto il picco nell'estate 2023, è in flessione l'offerta di immobili in vendita con licenza alberghiera. Il turismo è tornato a Firenze e dunque anche per questo le compravendite potrebbero essere rallentate. Su Idealista le province con il maggior numero di annunci attivi ad agosto 2024 c'è Firenze, con 79 offerte, insieme a Rimini, Brescia, Roma e Venezia, ma, come abbiamo detto, in calo rispetto ad agosto 2023. Un anno fa sul portale erano infatti pubblicate per la provincia di Firenze 104 offerte, 25 in più rispetto al 2024. In Toscana calano anche gli alberghi messi in vendita su Idealista che si trovano nelle province di Arezzo, Massa Carrara, Prato, Pistoia e Siena. In controtendenza, invece, sono Lucca, Grosseto, Livorno, Pisa.