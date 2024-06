Energia elettrica, al via il servizio a tutele graduali. Cosa cambia dal 1 luglio in Toscana

Firenze, 29 giugno 2024 – A partire da lunedì 1 luglio, Hera, Illumia e Edison Energia prenderanno in carico la fornitura di energia elettrica degli utenti toscani e spezzini che ancora non hanno scelto il mercato libero e che saranno quindi trasferiti al servizio a tutele graduali, predisposto da Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Questo cambiamento interesserà solo i clienti non vulnerabili e nel passaggio dalla maggior tutela alle tutele graduali non ci saranno interruzioni nell'erogazione del servizio.

Chi resta nel servizio di maggior tutela

I clienti domestici vulnerabili, ovvero i percettori di bonus sociali, i soggetti con disabilità, chi necessita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate elettricamente, chi ha più di 75 anni, continueranno a essere serviti dal servizio di maggior tutela anche dopo il 1 luglio 2024.

Le nuove tariffe

Il servizio a tutele graduali offre condizioni economiche uniformi in tutta Italia, con un risparmio stimato di circa 113 euro all'anno rispetto al servizio di maggior tutela. Dal 1 luglio 2024 il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per il cliente tipo sarà di 24,32 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

Questa la ripartizione della bolletta:

42,2% costi di approvvigionamento dell'energia, aumentati del 45,8% rispetto al secondo trimestre 2024

dell'energia, aumentati del 45,8% rispetto al secondo trimestre 2024 8,5% costi per la commercializzazione al dettaglio

al dettaglio 23,4% spesa per il trasporto e la gestione del contatore, invariata rispetto al secondo trimestre 2024

e la gestione del contatore, invariata rispetto al secondo trimestre 2024 15,9% oneri di sistema , anch'essi invariati

, anch'essi invariati 10%, pari a 2,44 centesimi di euro sul totale, è rappresentato dalle imposte, ovvero Iva e accise.

Durata del servizio

Il servizio a tutele graduali ha una durata di tre anni. Almeno sei mesi prima della scadenza, il fornitore è tenuto a informare il cliente, che comunque potrà scegliere un nuovo fornitore del mercato libero in qualsiasi momento, senza dover aspettare la fine dei tre anni.

I fornitori del servizio a tutele graduali

Hera, Illumia e Edison Energia sono le società incaricate della fornitura nelle diverse aree della Toscana e di La Spezia. In dettaglio, Hera fornirà energia nelle aree di Lucca, Massa Carrara, La Spezia e Arezzo, Illumia sarà il fornitore per l'area di Firenze, mentre Edison Energia servirà Prato, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena e Grosseto.