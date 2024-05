Come aprire un’impresa: agevolazioni e incentivi per giovani e donne

Firenze, 6 maggio 2024 – Con la finanza agevolata, imprese, liberi professionisti ed enti possono ottenere sostegni e incentivi di diversa natura: contributi a fondo perduto, finanziamenti a tassi agevolati, garanzie e crediti d’imposta.

Si tratta di misure, previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, pensate per sostenere gli investimenti, l’acquisizione di nuove competenze, per rafforzare la competitività e lo sviluppo, la ricerca, i processi di internazionalizzazione, digitalizzazione e transizione energetica.

Fare impresa: ecco le possibili agevolazioni per giovani e donne

Oggi, per chi svolge qualsiasi attività, la scelta delle strategie finanziarie opportune è fondamentale, perché influenza direttamente le performance economiche e reddituali, oltre che le capacità di far fronte alle esigenze finanziarie sia di lungo che di breve periodo.

Le agevolazioni per le attività economiche previste dalle normative esistenti assumono quindi particolare valenza strategica.

Gli strumenti a disposizione sono molteplici e gestiti da Regioni, Ministeri, da Invitalia, Camere di Commercio, istituti di credito e da altri enti. Non è facile per l’imprenditore o il professionista orientarsi tra le numerose opportunità e proposte ed avere informazioni corrette. In questo percorso aiutano molto, oltre ai singoli professionisti esperti, le varie associazioni di categoria.

«Consapevolezza e un ruolo attivo è ciò che chiediamo alle imprese, affinché il percorso intrapreso possa portare al massimo risultato in termini economici, di crescita e per evitare problematiche nelle fasi di controllo da parte degli enti pubblici – spiega Ferrer Vannetti presidente di Confartigianato Imprese Toscana –. Da parte nostra ci avvaliamo, su tutto il territorio regionale, di esperti appositamente formati per un’assistenza a 360 gradi, in tutte le fasi delle pratiche: l’analisi preliminare del contesto in cui opera l’impresa, la raccolta di documentazione la progettazione, la predisposizione del business plan fino alla presentazione della richiesta e la successiva rendicontazione. Grazie alle sinergie della rete della nostra associazione possiamo fornire tutti i servizi. Molto importanti sono anche le agevolazioni regionali per la creazione di nuove imprese giovanili o femminili: si tratta di strumenti strategici per l’economia toscana e per questo devono essere sempre a disposizione di chi vuole creare nuove imprese».

Le difficoltà sono di solito maggiori per le realtà più piccole che, al proprio interno, hanno una minore presenza e disponibilità di figure altamente specializzate in materia. «Solo rivolgendosi a consulenti esperti, che effettuano un monitoraggio costante sui bandi aperti, le imprese e i liberi professionisti possono valutare i vari strumenti di finanza agevolata disponibili e scegliere quello più adatto alle loro esigenze, raccogliere la documentazione e presentare la domanda in modo corretto e completo» conclude Ferrer Vannetti.